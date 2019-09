vor 54 Min.

Friedberger Schule rennt für ein großes Ziel

Das Gymnasium Friedberg veranstaltet zum Auftakt des Jubiläumsjahres einen Spendenlauf. Das Geld geht an Kinder in Indien. Wie es dazu kam.

Von Leah Rehklau

Es war nicht zu heiß, nicht zu kalt und regnet nicht – das Wetter passte perfekt. Auch die Motivation ist da. Die optimalen Voraussetzungen für einen Spendenlauf wie er am Gymnasium Friedberg stattfand. Die ganze Schule war auf den Beinen – und das für einen guten Zweck.

Im Rahmen des P-Seminars Sport, dessen Motto die Juniorcoach-Ausbildung ist, organisierten die vier Zwölftklässler Tim Steiner, Nick und Tim Sautter und Tim Hanselmann einen Sponsorenlauf. Seit Februar seien sie an der Planung gesessen, erzählt Steiner. Warum nicht Sport mit etwas Gemeinnützigem verknüpfen? Und so nahm die Idee eines Spendenlaufs nach und nach Gestalt an.

Von der Realschule bis zur Friedberger FOS

Die Schüler der Unter- und Mittelstufe hatten je 45 Minuten Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Der Parcours erstreckte sich vom Realschul-Sportplatz bis hin zu dem gegenüber der Fachhochschule und wieder zurück.

Jeder bekam eine Nummer, der die Anzahl der vollendeten Runden zugeordnet wurden. Am Schluss erhielt jeder Teilnehmer eine Sponsorenkarte, in die Familienmitglieder eintragen konnten, wie viel sie spenden möchten. Die Summe geht dann an den Partner des Arbeitskreises Eine Welt: Pradip, eine Nicht-Regierungsorganisation in Kalkutta. Der Sponsor des Projekts ist Alexika, ein Outdoor-Shop aus Neusäß.

Lehrer sind von ihren Schülern begeistert

Die beiden Sportlehrer Oliver Sümnik und Tim Drechsler sind die Leiter des Seminars. Es ist das zweite Jahr, in dem sie dieses anbieten. Der Anstoß dazu kam vom Bayerischen Fußballverband. Obwohl der Spendenlauf mit dem Ballsport wenig zu tun hat, sind die beiden Lehrer begeistert von der Arbeit ihrer Schüler.

„Ich habe Respekt vor den vier Jungs,“, sagt Sümnik, „denn das war eine Mammutaufgabe zu leisten.“ Die Arbeit der Schüler zahlte sich aus. Alle Teilnehmer waren hoch motiviert und stürmten sofort los, als der Startschuss fiel.

Auch Direktorin Ute Multrus war begeistert. So sehr, dass sie den Lauf gleich als Auftakt für ein Festjahr verwendete. Unter dem Motto „Von Tiefseetauchern und Gipfelstürmern“ feiert das staatliche Gymnasium Friedberg sein 50-jähriges Bestehen. Und womit könnte man dieses besser zelebrieren, als mit etwas Gemeinnützigem?

Ein Geschenk von Friedberg für Indien

„Jeder Schritt, den ihr macht, bedeutet ein Geschenk für Kinder in Indien, denen es nicht so gut geht wie uns“, mit diesen Worten erklärte die Schulleiterin den Sponsorenlauf – und die Jubiläumsfeier – für eröffnet.

So feiert das Gymnasium sein Festjahr:

Freitag, 4. Oktober Gespräch des Landrats mit den Schülergruppen. Aufstellen der Insektenhotels.



Gespräch des Landrats mit den Schülergruppen. Aufstellen der Insektenhotels. Freitag, 15. November Berufs-Speeddating der 11. Klassen mit Ehemaligen.



Berufs-Speeddating der 11. Klassen mit Ehemaligen. Mittwoch, 18. Dezember Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob.



Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Donnerstag, 23. Januar Schulkonzert „Best of Three“ in der Sporthalle des Gymnasiums.



Schulkonzert „Best of Three“ in der Sporthalle des Gymnasiums. Dienstag, 18. Februar Musikalischer Literaturabend mit Texten von Elena Ferrante in der Schulcafeteria.



Musikalischer Literaturabend mit Texten von Elena Ferrante in der Schulcafeteria. Montag, 16. März Aufführung der Schultheatergruppe.



Aufführung der Schultheatergruppe. Dienstag, 31. März Jubiläumskonzert „Kinder, wie die Zeit vergeht“ in der Sporthalle des Gymnasiums.



Jubiläumskonzert „Kinder, wie die Zeit vergeht“ in der Sporthalle des Gymnasiums. Donnerstag, 23. April Musikalische Vernissage des AK Kunst mit der Künstlerin Keiyona C. Stumpf im Foyer des Gymnasiums.



Musikalische Vernissage des AK Kunst mit der Künstlerin Keiyona C. Stumpf im Foyer des Gymnasiums. Freitag, 26. Juni Abiturfeier des 50. Jahrgangs in der Landkreishalle.



Abiturfeier des 50. Jahrgangs in der Landkreishalle. Mittwoch, 1. Juli Sommerempfang der Stadt Friedberg im Gymnasium.



Sommerempfang der Stadt Friedberg im Gymnasium. Freitag, 17. Juli 9 Uhr: Gottesdienst, Festakt und Schulfest



