vor 34 Min.

Friedberger Stadtteile wählen ihre Sprecher

Zwei Termine für die Wahl in den Friedberger Stadtteilen stehen bereits fest. Bei einem könnte es spannend werden.

Von Thomas Goßner

Bei der Kommunalwahl am 15. März schafften es aus mehreren Friedberger Ortsteilen keine Vertreter in den Stadtrat. Nach der Bayerischen Gemeindeordnung können Orte, die früher eigenständig waren, sogenannte Ortssprecher wählen. Dies trifft auf Bachern, Derching und Harthausen zu. Und dabei könnte es zu spannenden Rennen kommen.

Ortssprecher haben im Stadtrat ein Rederecht und dürfen Anträge stellen, wenn es um ihren Stadtrat geht. Für Derching und Harthausen stehen die Termine für die Ortssprecherwahl bereits fest:

Montag, 5. Oktober, 19 Uhr für Derching in der Pfarrkirche Maria Empfängnis.



in der Pfarrkirche Maria Empfängnis. Montag, 12. Oktober, um 19 Uhr für Harthausen in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg .



Ein Anmeldung ist nicht erforderlich, alle Wahlberechtigten benötigen zur Identifizierung ihren Personalausweis. Ebenfalls wird darum gebeten, einen Mund-Nasenschutz und einen eigenen Stift mitzubringen, um die Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen zu gewährleisten. Kandidaten können sich auch noch während der Versammlung melden oder vorgeschlagen werden.

In beiden Orten schickt die CSU Kandidaten ins Rennen – für Derching Michael Sedlmeyr und für Harthausen Rainer Scheuffele. „Wir hatten das Glück, dass wir für diese beiden Ortsteile bereits Kandidaten auf der Liste hatten“, so der Vorsitzende des CSU-Stadtverbandes Friedberg, Manfred Losinger. Beide hätten bereits nach der Kommunalwahl ihre Bereitschaft signalisiert, als Ortssprecher anzutreten. Nach Besprechungen in den CSU-Ortsverbänden haben die Kandidaten in den letzten Wochen die Unterschriften für die Einberufung der Ortsversammlung gesammelt.

Drei Kandidaten treten in Derching an

Klar ist aber auch, dass es Gegenkandidaten für die CSU-Vertreter gibt. In Derching tritt erneut Rosemarie Krendlinger (Parteifreie Bürger) an, die bereits in der zurückliegenden Periode die Interessen des Ortes im Stadtrat vertrat. 2014 setzte sich die Juristin mit zwei Drittel der Stimmen gegen Thomas Winter (CSU) durch. Ein dritter Bewerber für den Posten des Derchinger Ortssprechers ist am kommenden Montag Gottfried Meitinger ( SPD). Er hatte sich wie Krendlinger vergeblich um einen Sitz im neuen Stadtrat beworben.

Bachern ist nach dem Rückzug von Wally Walkmann (SPD) nicht mehr im Stadtrat vertreten. Der örtliche SPD-Vorsitzende Stefan Kolberg hat die nötigen Unterschriften bereits im Rathaus abgegeben. Jetzt werden die Listen geprüft.

In Rinnenthal läuft noch die Suche

In Rinnenthal läuft noch die Suche nach einem Kandidaten. „Wir haben schon eine Reihe von Gesprächen geführt“, sagt der CSU-Ortsvorsitzende Matthias Stegmeir: „Die Leute, die das machen könnten, sind schon anderweitig vielfach engagiert.“ Oft fehle dann die nötige Zeit für eine weitere Aufgabe. Von 2008 bis 2014 hatte Renate Kigle (CSU) dieses Amt inne. Vor sechs Jahren trat sie jedoch nicht noch einmal an, und auch ein anderer Interessent ließ sich in Rinnenthal nicht finden. „Aber wir bleiben dran“, sagt Stegmeir mit Blick auf die Stadtratswahl 2026, für die rechtzeitig ein Kandidat aufgebaut werden soll.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen