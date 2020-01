Friedberger Unternehmer - Bäckerei Scharold: Vater, Sohn und 200 Backwaren

Plus Der Friedberger Stadtbäcker Scharold wächst. Richard und Rainer Scharold müssen sich oft erst zusammenraufen – aber bei beiden dreht sich alles um die Firma.

Richard Scharold kann sich noch an die Zeit erinnern, als das Mehl auf dem Ochsenwagen den Berg hochgekarrt wurde. Damals war er ein kleiner Bub, die 50 Quadratmeter große Backstube lag in der Bauernbräustraße, und allein in der Altstadt hatten acht oder neun Bäcker ihre Backstuben. Jetzt ist er 67, vor neun Jahren überschrieb er die Hälfte des Betriebs in fünfter Generation an seinen Sohn Rainer, heute 40 Jahre.

Zusammen haben sie eine hochmoderne Schaubäckerei errichtet. Backstuben gibt es in Friedbergs Altstadt keine mehr. Aber eines ist geblieben: Scharolds Mehl kommt von Ziegenaus Benno-Mühle.

Kaum ein Handwerk ist, auch bei einem Traditionsunternehmen wie Friedbergs Stadtbäcker, so einem extremen Wandel unterworfen: von 20 Sorten Backwaren auf 200. Von traditionellen Öffnungszeiten zu 360 Tagen im Jahr. Vom einzelnen Bäckermeister zu 14 Filialen und 180 Angestellten. „Manche fragen mich: ,Wann hörst du endlich auf zu arbeiten?’“, erzählt Scharold sen. „Denen sage ich: ,Ich bin froh, dass ich noch arbeiten darf, dass ich noch arbeiten kann und jeden Tag von meinem Sohn und meinen Mitarbeitern die Wertschätzung erhalte.‘“

Bäckerei Scharold in Friedberg: Was ist das Erfolgsrezept?

Beide Scharolds sind gelernte Konditoren und Bäcker, ihre Meisterbriefe und die der Vorfahren zieren das kleine Besprechungszimmer. Wie ist dann die Arbeit im Alltag aufgeteilt? Prinzipiell gilt: Rainer Scharold kümmert sich ums Alltagsgeschäft, sein Vater um Spezialangelegenheiten. „Vor allem ältere Mitarbeiter können es mit einem Älteren besser als mit einem Jungen.“ Zukunftsstrategien sind ebenfalls Sache des Juniors, doch sie tauschen sich aus, müssen immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

Herrscht also stets traute Einigkeit? „Um Gottes Willen, nein!“, rufen beide. Es gebe viele Diskussionen, auch mal lautstarke. Richard Scharold sagt, seine Prämisse laute, man müsse den Jungen etwas zutrauen: „Damit das funktioniert, muss der Alte zu zwei Dritteln nachgeben, der Junge zu einem Drittel.“ So selbstkritisch ist der charakterstarke Bäckermeister und Politiker, dass er einsieht: „Und dieses Nachgeben fällt dem Älteren manchmal verdammt schwer.“

Ganz so viel wie in jungen Jahren arbeitet der 67-Jährige allerdings nicht mehr. Doch täglich sieht man ihn in einem der Lieferwagen mit dem Firmenlogo in den Friedberger Stadtfarben Brot und Kuchen ausfahren. Ab und zu rufen sie ihn auch nachts um drei an, wenn jemand ausfällt. Dann geht er in die Backstube zum Helfen. „Ich kann es noch, aber danach bin ich fix und fertig.“ Als er das erste Mal seit 50 Jahren an Heiligabend nicht zum Dienst eingeteilt war, kam er trotzdem. „Ich kam mir einfach komisch vor.“ Und siehe da: Natürlich gab es etwas zu tun – und er packte an.

In Derching eröffneten die Scharolds eine moderne Schaubäckerei

Er ist froh über die hochmoderne Bäckerei im Derchinger Gewerbegebiet – doch Planung und Bau seien eine Zerreißprobe gewesen. Dass er überhaupt noch einmal umziehen würde müssen, habe er lange nicht gedacht. Der Umzug von der Bauernbräu- an die Herrgottsruhstraße 1983 sei ein Riesenschritt gewesen. Sehr lange danach lief alles bestens – bis wenige Meter entfernt eine Wolf-Filiale eröffnete. Der Umsatz brach ein, Scharold fragte sich, ob und wie es weitergehen könnte, hatte gesundheitliche Probleme.

Damals bat er seinen Sohn, der teilweise in München gelernt, im Ausland und auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hatte, er solle bitte zurückkommen. Rainer Scharold schlug dafür 2004 Jobs in Dubai und New Orleans aus. Seinem Vater sagte er das nicht – sonst hätte die Firmengeschichte vielleicht einen anderen Lauf genommen.

Scharold übernahm die Bäckereien Kusterer und Geppert

Die Scharolds übernahmen später die Bäckereien Kusterer (Sielenbach) und Geppert (Ottmaring). „Wir wollten nicht wachsen, aber es gab keine andere Chance.“ Das Konzept der Schaubäckerei und der Standort der neuen Firmenzentrale in Derching stammen von Scharold jun. 40 Betriebe schaute er im Vorfeld an. Jetzt kommen andere Bäcker zur Besichtigung nach Derching. „Ich habe damit einen absoluten Traum verwirklicht“, sagt Rainer Scharold. „Und es funktioniert.“ Dass ihm auch die Hälfte der Firma gehört, sei ihm nicht so wichtig. „Ich vertraue meinem Vater. Und wenn es zwischen Jung und Alt funktioniert, ist es das Beste.“

