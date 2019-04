vor 5 Min.

Friedberger Unternehmer: Waltner mit 88 noch im Dienst

Hans Waltner sen. steht mit 88 Jahren jeden Tag in seinem Geschäft in der Ludwigstraße und verkauft Autokennzeichen und Schlüssel. Foto: Tom Trilges

Hans Waltner sen. betrieb in Friedberg über Jahre mehrere Läden gleichzeitig. Auch mit 88 Jahren arbeitet er noch in seinem Schilderladen auf der Ludwigstraße.

Von Tom Trilges

Um zu verstehen, wie Hans Waltner sen. tickt, reichen wenige Beispiele: Auf die Frage, wie lange der 88-jährige Unternehmer noch arbeiten möchte, antwortet er ohne großes Überlegen: „So lange Gott will.“ Auch die Reaktion zu einem vermeintlichen Rückzug aus dem Laden für Kfz-Kennzeichen in der Ludwigstraße 29 spricht Bände. Waltners Sohn Hans jun. antwortet nämlich rasch, bevor der Vater etwas ausführen kann: „Nein, nein, mein Vater ist der Chef, da hat sich nichts geändert.“ Der 88-Jährige ergänzt: „Ich mache bis heute jeden Tag die Kasse.“

Waltner fing in Friedberg 1958 als Unternehmer an

Hans Waltner sen. ist seit 1958 Unternehmer in Friedberg. Angefangen hat alles mit der Selbstständigkeit als Süßwarenhändler auf verschiedenen Märkten in der Region. Ab 1960 betrieb er dann einen Stand am Baggersee. Wenig später übernahm er zusätzlich die Fremdenpension seines Vaters am Friedberger Berg und baute sie zu einer Frühstückspension aus.

Da die Kfz-Zulassungsstelle seinerzeit am Marienplatz war, eröffnete Waltner in den Räumen der Pension auch noch ein Geschäft für Autokennzeichen. Der Laden sollte zum Herzstück seiner Selbstständigkeit werden. Später hatte Waltner am Friedberger See nicht mehr nur einen Stand, sondern erst einen Anhänger und schließlich ab 1996 zwei Kioske – im Süden und im Norden des Sees.

Waltner: "Ohne Familie und Frau hätte es nicht funktioniert"

Wie man so viele Betriebe gleichzeitig überhaupt führen kann, erklärt Waltner sen. so: „Das geht alles nur mit der Familie. Ohne meine Kinder und meine Frau hätte das ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr funktioniert.“ Seine beiden Töchter und der Sohn halfen lange in den Geschäften mit.

„Wir haben alle drei seit unserer Kindheit die meiste Zeit am Baggersee oder im Geschäft verbracht. Unser Vater hat oft nur drei Stunden geschlafen, ist ganz früh morgens noch an den See gefahren und hat nach dem Rechten gesehen.“ Heute, da Waltner sen. hauptsächlich den Schilderladen betreibt, sind alle drei ihrerseits selbstständig. Sein Sohn Hans jun. leitet seit rund 20 Jahren die Süßwarensparte. „Ich fahre aber eher zu Volksfesten, nicht mehr zu Märkten wie mein Vater früher“, sagt er.

Bis heute Fremdenpension Waltner, aber am Friedberger See ist Schluss

Die Fremdenpension gibt es bis heute. Die Auflagen vom Bauamt waren am Friedberger Berg irgendwann zu hoch. Es folgte der Umzug in die Bauernbräustraße 2, inklusive eines umfassenden Umbaus der dortigen Räumlichkeiten. Die Kioske am Friedberger Baggersee betrieben die Waltners dagegen bis 2008, dann war Schluss.

Zu dem Zeitpunkt war Hans Waltner sen. wohlgemerkt auch schon 77 Jahre alt. „Ich habe die Jugendlichen da immer gut im Griff gehabt, sie haben mich respektiert. Wenn ich gesagt habe, hier wird jetzt mal aufgeräumt, dann haben sie das auch getan.“ Bei gutem Wetter fuhr Waltner sen. morgens mit seinem Motorrad runter, eine seiner wenigen Leidenschaften außerhalb des Berufs.

Mehr als zwei Wochen Urlaub gönnte sich Waltner nie

Wer so viel in seinem Leben gearbeitet hat, der braucht auch viel Erholung, sollte man denken. Waltner aber hat nie viel Wert auf Urlaub gelegt. „Wir waren in der Anfangszeit jedes Jahr zehn Tage in Südtirol, in Eppan“, sagt er. „Das Essen haben wir selbst mitgebracht und in einer ganz einfachen Unterkunft gewohnt“, fügt sein Sohn an. „Jahre später haben sich die Eltern dann mal etwas gegönnt und sind immer zwei Wochen nach Teneriffa geflogen. Wohlgemerkt statt Südtirol.“

Das Geschäft, in dem seit Jahren neben Kfz–Kennzeichen auch Schlüssel angefertigt werden, ist mehrfach umgezogen. Ab Anfang der 1990er arbeitete Waltner Tür an Tür mit der Zulassungsstelle in der Ludwigstraße 39. 2011 übernahm ein Mitbewerber den Laden nach einer Ausschreibung. „Der hat so viel geboten, da konnten wir nicht mithalten“, sagt Waltner sen. Seit 2016 ist das Geschäft nach einer kurzzeitigen Rückkehr an den Friedberger Berg in der Ludwigstraße zurück, jetzt in Hausnummer 29.

Rente kommt für Waltner "So lange Gott will" nicht in Frage

Dem 88-Jährigen fällt das Loslassen schwer: „Ich arbeite seit meinem achten Lebensjahr, so einfach ist das nicht einfach aufzuhören.“ Und so wird Waltner sen. auch weiterhin vormittags in Augsburg bei der Kfz-Zulassungsstelle sein und nachmittags im Schilderladen. Sein Sohn sagt mit Bezug auf die Arbeitskleidung des Vaters und eines anderen Friedberger Unternehmers in ähnlichem Alter, Christian Knieß sen. von der Eisenhandlung Kniess: „In Friedberg sagen viele: ,Der Knieß ist der Graumann und der Waltner der Blaumann.‘“ Daran soll sich auch möglichst lange nichts ändern. „So lange Gott will“, wie Hans Waltner sen. es formulieren würde.

Lesen Sie dazu auch: Früherer Chef von Kniess in Friedberg jetzt „Hausl“

Themen Folgen