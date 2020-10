23.10.2020

Friedbergerin gewinnt das Bilderrätsel

Ursula Zielinski hat schon mehrmals bei Rätseln unserer Zeitung mitgemacht. Nun war die Friedbergerin erstmals erfolgreich.

Von Michael Postl

Immer mal wieder ein wenig geneckt habe sie ihr Mann Ulrich, sagt Ursula Zielinski. Da er wusste, dass die Gewinner des Bilderrätsels gegen 15 Uhr bekanntgegeben werden, tat er sogar so, als sei er gerade angerufen worden. Alles nur ein Spaß, bis am Freitagnachmittag tatsächlich Ursula Zielinskis Telefon klingelte.

"Ich freue mich natürlich sehr über den Gewinn", sagt die Friedbergerin. Ob ihr Mann sie von nun an immer ein bisschen auf den Arm nehmen wird, wenn es wieder etwas zu gewinnen gibt? "Mal sehen", sagt Ulrich Zielinski und zwinkert mit den Augen.

Eine Friedbergerin gewinnt das Bilderrätsel: Die Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Seit über 30 Jahren lebt das Ehepaar nun schon in Friedberg, Zeitungsabonnenten sind die beiden ebenfalls. "Da macht man schon öfter mal bei den Gewinnspielen mit", einen Treffer habe sie dabei noch nie gelandet. "Ich habe es auch schon beim Retro-Rätsel versucht."

Das ist nun anders gelaufen, Ursula Zielinski ist um 1000 Euro reicher. Ihre Hartnäckigkeit, mit der sie immer wieder miträtselte, hat sich demnach ausgezahlt. "Einmal habe ich eine Jahreskarte für den Zoo gewonnen, mehr nicht." Dann sei es nun eben Zeit für den nächsten Schritt, also den Lottogewinn, scherzt der Mann der gebürtigen Augsburgerin.

Eine Friedbergerin gewinnt das Bilderrätsel: Die Familie profitiert

Was sie mit den 1000 Euro anstellt, weiß Ursula Zielinski schon ganz genau: "Ich brauche ein neues Smartphone, meines schießt nicht so hochwertige Bilder." Mit dem neuen Telefon ist der Gewinn jedoch noch nicht aufgebraucht. Deshalb möchte die Friedbergerin etwas für und mit der Familie machen, also die beiden Söhne mitsamt Enkelkind einladen und Essen gehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen