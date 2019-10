Friedbergs CSU schickt Florian Fleig ins Rennen

Plus Anfang November wird der 37-jährige Jurist als Bürgermeisterkandidat nominiert. Auch die Stadtratsliste steht – ohne den Ex-SPD-Fraktionschef Roland Fuchs.

Florian Fleig soll für die CSU im kommenden Frühjahr das Friedberger Rathaus erobern. In einer gemeinsamen Sitzung des Stadtverbandes mit den Ortsvorsitzenden der CSU wurde der 37-jährige Rechtsanwalt als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl 2020 empfohlen.

Auch die Liste für den Stadtrat ist nun komplett. Die offizielle Nominierungsversammlung findet am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Brauereigasthof St. Afra im Felde statt.

Ein Gegenentwurf zum Amtsinhaber Eichmann

Man sei froh und glücklich, dass Fleig diese Aufgabe übernehme, sagte der Stadtverbandsvorsitzende und stellvertretende Landrat Manfred Losinger bei der Vorstellung des CSU-Bewerbers. Er lobte im Gespräch mit unserer Zeitung den Juristen als ruhig, analytisch, zuverlässig und erfahren im Umgang mit Menschen. „Er soll ein Gegenentwurf zum jetzigen Bürgermeister sein“, sagte Losinger.

Fleig ist gebürtiger Friedberger und in Wulfertshausen aufgewachsen. Nach dem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst im Pro-Seniore- Heim und studierte Jura in Augsburg. Im Anschluss an sein Referendariat arbeitete er als angestellter Anwalt in der Kanzlei Steber, die er nach dem plötzlichen Tod der Chefin übernahm. Fleig hat eine Lebensgefährtin und eine dreijährige Tochter.

Mitgliederzuwachs bei der Friedberger CSU

Seit 1999 gehört Fleig der Jungen Union und seit 2004 der CSU an. Von 2006 bis 2015 war er Vorsitzender der JU Friedberg und führte zeitweise auch den Kreisverband. 2015 übernahm er den Vorsitz der CSU Friedberg, mit der es seither spürbar aufwärtsgehe, so Manfred Losinger. Es sei ein deutliches Plus an Mitgliedern zu verzeichnen. Fleig ist Mitglied beim Schützenkran Wulfertshausen, im Heimatverein Friedberg und beim ORCC. In seiner Freizeit tanzt er gerne Salsa und begeistert sich für den FCA.

Als Bürgermeisterkandidat setzt Florian Fleig auf Teamarbeit mit den 30 Frauen und Männern auf der Stadtratsliste. Bei der Auswahl der Bewerber beschritt die CSU diesmal neue Wege. Bereits zum Jahresende 2017 wurden alle Mitglieder angeschrieben und nach dem Interesse an einer Kandidatur befragt. 37 Meldungen gingen ein, und eine Arbeitsgruppe, der neben Losinger auch Florian Fleig, Paul Trinkl, Florian Wurzer und Gerhard Straßer angehörten, führte in der Folge viele Gespräche.

Der frühere SPD-Kreisvorsitzende Bernd Bante ist Ersatzkandidat der CSU

Die 30 Kandidaten auf der CSU-Liste decken nun das gesamte Stadtgebiet ab. Der Altersdurchschnitt liegt bei 43,7 Jahren, neun Bewerber sind jünger als 35. Sieben Frauen stehen 23 Männern gegenüber. Nicht vertreten ist der langjährige Fraktionschef der SPD im Stadtrat und Kreistag, Roland Fuchs, der Mitte Oktober zur CSU-Fraktion wechselte und zunächst sein Interesse an einer Kandidatur bei den Christsozialen signalisierte.

Nun scheidet Fuchs mit dem Ende der Wahlperiode aus der aktiven Politik aus. Sein Kreistagsmandat legte er bereits nieder, für ihn rückt Ursula Schindler aus Aichach nach. Als Ersatzkandidat für den Stadtrat befindet sich allerdings Bernd Bante auf der CSU-Liste. Der ehemalige Kreisvorsitzende der SPD war Anfang 2019 zu den Christsozialen gegangen.

Frauen geben der CSU einen Korb

Leider habe man gerade von den Frauen viele Körbe erhalten, bedauert Losinger. Meist seien die familiäre Situation oder ein anderweitiges ehrenamtliches Engagement der Grund dafür gewesen, sich nicht auch noch für den Stadtrat aufstellen zu lassen. Auch die Suche nach einer Frau für die Spitzenkandidatur sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen, so Losinger. Fleig habe jedoch schon früh erklärt, für die Aufgabe zur Verfügung zu stehen, wenn er gebraucht werde. Seit Ende August ist er parteiintern als Herausforderer des Amtsinhabers Roland Eichmann von der SPD gesetzt.

Die CSU rechnet sich trotz dessen Amtsbonus’ eine Chance auf den Sieg aus, zumal Roland Eichmann bei einer Stichwahl nicht damit rechnen können, Stimmen von Grünen oder Freien Wählern zu mobilisieren. Fleig selbst zeigt sich ebenfalls zuversichtlich. Mindestens 15 der 30 Sitze im Stadtrat wolle er für seine Partei erobern, sagte er mit Blick auf die Wahlergebnisse der CSU in Friedberg, die zuletzt immer deutlich über dem Landesdurchschnitt lagen.

Wahlkampfauftakt im Januar

Richtig starten will die CSU den Kommunalwahlkampf im Januar. Wichtige Themenfelder sind dabei die Entwicklung der Stadt- und Ortsteile, Leben und Wohnen in Friedberg und auch der aktive Schutz der Umwelt. Fleig will dafür werben, laufende Projekte endlich abzuschließen.

Dies sind die Kandidaten der CSU für den Friedberger Stadtrat:

1. Florian Fleig , Friedberg



, 2. Simone Losinger , Wulfertshausen



, 3. Thomas Kleist , Friedberg



, 4. Richard Scharold , Friedberg



, 5. Manfred Losinger , Wulfertshausen



, 6. Paul Trinkl , Ottmaring



, 7. Petra Gerber , Friedberg



, 8. Gerhard Straßer , Rohrbach



, 9. Heinz Schrall , Friedberg



, 10. Andreas Beutlrock, Haberskirch



11. Florian Wurzer , Wiffertshausen



, Wiffertshausen 12. Hansi Held , Rederzhausen



, 13. Wolfgang Spring, Friedberg



14. Sabine Kleist , Friedberg



, 15. Maria Zangl , Rederzhausen



, 16. Silke Plettig, Derching



17. Christian Gumpp , Friedberg-West



, Friedberg-West 18. Rainer Scheuffele , Harthausen



, 19. Lars Wegmann , Rinnenthal



, Rinnenthal 20. Thomas Rummel , Derching



, 21. Michael Sedlmeyr , Derching



, 22. Elena Mayer , Friedberg



, 23. Max Gerber , Friedberg



, 24. Roland Weis , Stätzling



, Stätzling 25. Robert Höck , Friedberg



, 26. Rainer Hurler, Wulfertshausen



27. Christian Kruppa , Hügelshart



, Hügelshart 28. Carsten Krois , Friedberg



, 29. Florian Croseck, Wiffertshausen



30. Franziska Trinkl , Ottmaring



Lesen Sie dazu den Kommentar von Thomas Goßner Verdruss an Politik? Nicht in Friedberg