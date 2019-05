11:42 Uhr

Friedbergs düsterster Künstler: Fritz Schwimbeck

Am Sonntag eröffnet das Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Die Werke des Künstlers Fritz Schwimbeck spielen darin eine zentrale Rolle.

Von Tom Trilges

Einer der Themenbereiche des neuen Friedberger Schlossmuseums beschäftigt sich mit Friedberger Künstlern. Bevor die Ausstellung am 12. Mai eröffnet, stellen wir einen von ihnen ausführlich vor: Fritz Schwimbeck. Ab den 1910er- Jahren illustrierte er Bücher aus dem Bereich der fantastischen Literatur, darunter Gustav Meyrinks Roman „Der Golem“ (1913), aber auch Klassiker wie „Macbeth“ oder „Hamlet“ von William Shakespeare oder Erzählungen von Heinrich von Kleist.

Friedberger Künstler Schwimbeck: Als Soldat im Ersten Weltkrieg

Geboren am 30. Januar 1889 in München, wuchs Schwimbeck wegen der Berufung seines Vaters Josef zum Richter am Königlich Bayerischen Amtsgericht in Friedberg im Wittelsbacher Schloss auf, ging aber in München auf das Maximilian-Gymnasium und studierte ab 1908 dort an der Technischen Hochschule. Vier Jahre danach legte Schwimbeck seine Lehramtsprüfung in Zeichnen und Modellieren ab. Während des Ersten Weltkriegs diente er unter anderem an der Westfront in Flandern, wurde aber 1916 in Folge einer Lungenentzündung entlassen.

Fritz Schwimbeck begann bereits 1915 mit Illustrationen zu „Der Golem“ und im Dezember 1916 zu „Das grüne Gesicht“, zwei Romanen von Gustav Meyrink. Er bewarb sich für die Roman-Gestaltung des „Golem“ mit seinen Zeichnungen beim Kurt-Wolff-Verlag, der jedoch Illustrationen des bekannteren Künstlers Hugo Steiner-Prag vorzog. Zu Schwimbecks Ärger fertigte Steiner-Prag seine Arbeiten auf der Grundlage von Schwimbecks eingereichten Illustrationen an.

Im Dezember 1916 lernte Schwimbeck Gustav Meyrink persönlich kennen. Der Österreicher galt zu dieser Zeit als berühmter Schriftsteller mit einer starken Begabung für Satire und einem außerordentlichen Ausdrucksvermögen. Er arbeitete vor allem in München und Prag. Meyrink zeigte sich beeindruckt von den Zeichnungen, die er offensichtlich noch nicht gesehen hatte. 1919 erschienen die 17 Blätter schließlich beim Münchner Georg Müller Verlag in einer Mappe.

Friedberger Altstadt und Schloss Inspiration für Schwimbeck

Darüber hinaus entwarf Schwimbeck grafische Zyklen mit unheimlichen Motiven, die ihre Prägung in den Schrecken des Ersten Weltkriegs, aber auch in Krankheit, Schmerz und Begegnung mit dem Tod erhalten hatten. Die Komposition dieser Werke wurde oftmals von den düsteren Gewölben des Friedberger Schlosses inspiriert; auch die verwinkelten Gassen der Altstadt sind zum Teil in den Blättern wiederzuerkennen. Die Verwendung von Schattengestalten und nur vereinzelten Lichtquellen verstärken den oftmals unheimlichen Eindruck der Arbeiten zusätzlich.

Schwimbeck lebte später wieder lange Zeit in München, wo er engen Kontakt zu Literaten und Künstlern pflegte. 1921 stieg er zum Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft auf. Nach seiner Heirat 1925 konzentrierte er sich jedoch im Wesentlichen auf seinen Lehrerberuf. Bei Studienreisen in fremde Länder erweiterte er seine Privatsammlung und seine Expertenkenntnisse im Bereich der Ägyptologie und der Antike, die er in Vorträgen über Griechenland und Ägypten, aber auch zur Kunstgeschichte im Allgemeinen in München vermittelte.

Ab dem Jahr 1943 hatte Fritz Schwimbeck mit Depressionen zu kämpfen. Er starb am 29. August 1977 in Friedberg. Sein Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof in München.

Das Museum im Wittelsbacher Schloss können Interessierte erstmals beim Tag der offenen Tür am 12. Mai besichtigen. Danach besteht die Möglichkeit jeweils dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr. Für Minderjährige ist der Eintritt frei.

