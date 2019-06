00:34 Uhr

Garage Ost in den Ferien gesperrt

An den Rampen sind Schäden aufgetreten

Die Garage Ost in der Ludwigstraße ist von Dienstag, 11. Juni bis Dienstag, 18. Juni, komplett gesperrt. Wie Stadtwerke-Chef Holger Grünaug berichtet, müssen an den Rampen kleinere Risse beseitigt werden. Dies geschieht im Rahmen der Gewährleistung durch die Firma, die an der Generalsanierung der Garage im Jahr 2016 beteiligt war. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten waren damals alle 200 Stellplätze nicht nutzbar. In der Friedberger Geschäftswelt hatte dies zu massiver Kritik geführt. Die Reparatur legen die Stadtwerke nun bewusst in die Pfingstferien. Zum einen sei zu dieser Zeit der Bedarf nach Parkraum erfahrungsgemäß geringer und zum anderen bestünden ausreichend Ausweichmöglichkeiten mit gebührenfreien Parkplätzen. Etwa in der Burgwallstraße, am Bahnhof, am Volksfestplatz und bei Herrgottsruh. (gth)

