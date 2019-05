vor 18 Min.

Gartentipps für den Rasen: Immer locker bleiben

Zu trocken, zu schattig, zu moosig? Gärtnermeister Helmut Milzarek aus Kissing weiß Rat auch bei Problemen.

Von Ute Krogull

Der Rasen bereitet vielen Gartenbesitzern Sorgen. Dabei müsste das gar nicht so sein, meint Gärtnermeister Helmut Milzarek. Er sagt: „75 Prozent der Rasenpflege in Privatgärten werden nicht richtig ausgeführt.“

Vorbereitung Schon beim Hausbau werde oft Mutterboden durch falsche Lagerung geschädigt. Durch den Baubetrieb ist auch der Unterboden verdichtet. Die Folge: Staunässe und Bodenverdichtung unterbinden jahrzehntelang das Bodenleben. Milzarek rät daher, den Unterboden 50 bis 70 Zentimeter zu lockern und den Mutterboden in einer Stärke von 15 bis 30 Zentimeter aufzutragen.

Aussaat Um ein gutes Wachstum der Neuansaat aus hochwertigen Gräsermischungen zu erzielen, ist es wichtig, Starterdünger (40 bis 50 Gramm/m²) für Rasenflächen zu verwenden. Unkraut wird so zurückgedrängt. Nun folgen Feinplanie, Rasenaussaat und Walzen. Nach der Ansaat muss der Boden gleichmäßig feucht gehalten werden. Ist der Rasen acht Zentimeter hoch, sollte der erste Schnitt auf fünf bis sieben Zentimeter erfolgen.

Rasenmäher muss mit scharfen Messern ausgerüstet sein

Schnitt Der Rasenmäher muss mit scharfen Messern ausgerüstet sein, damit er das Gras nicht „hackt“, sondern zu schneidet. Auch sollte das Schnittgut nicht liegen gelassen werden. Durch wöchentliches Mähen wird das Wurzelwachstum angeregt. Die Halmlänge sollte fünf Zentimeter betragen; so verhindert man weitgehend Verunkrautung und Vermoosung der Rasenfläche. Unregelmäßiger Schnitt lässt den Rasen nach kurzer Zeit unansehnlich erscheinen. Eine regelmäßige Düngung der Rasenflächen ist die Voraussetzung für einen schönen Rasen. Milzraek empfiehlt dafür Langzeitdünger.

Zeitpunkt Der Trend geht hin zu Blumenwiesen. Bei diesen Mischungen ist nur zweimalige Mahd im Jahr erforderlich. Bei der Ansaat sollte kein Starterdünger eingebracht werden. Die beste Ansaatzeit ist im Mai bis Juli oder September bis Oktober. Bei starker, anhaltender Trockenheit sollte man auf Einsähen verzichten.

Problemfälle Stichwort Schattenrasen: Bereits bei einer Reduzierung der Sonneneinstrahlung um 20 Prozent spricht man von Halbschattenrasen. Das heißt, hier finden Sonnengräser veränderte Bedingungen vor und reagieren entsprechend. Bei der An- und Nachsaat ist auf eine Schattenrasenmischung zu achten. Schattenflächen sollten nie niedriger als fünf bis sechs Zentimeter, doch regelmäßig gemäht werden. Die meisten Flächen vermoosen, weil zu tief und unregelmäßig gemäht wird. Optimale Versorgung der Rasenflächen mit Nährstoffen sowie das Wässern bei Trockenheit sind Voraussetzung für eine schöne und strapazierfähige Rasenfläche im Halbschatten. In einem Punkt macht der Kissinger aber keine Hoffnungen: Flächen mit Vollschatten werden immer ein Problem bleiben.

Bei starker Trockenheit frühmorgens wässern

Moos Sollte sich Moos im Rasen befinden, nicht tiefer als fünf Zentimeter mähen. Anschließend einen eisensulfathaltigen Dünger aufbringen, das geschädigte Moos lockern und entfernen und eine Nachsaatmischung ausbringen.

Hitze In der Sommerzeit und bei starker Trockenheit sollte der Rasen täglich frühmorgens gründlich gewässert werden. Ist das nicht möglich, muss man sich jedoch keine großen Sorgen machen. In der Regel regeneriert Rasen schnell.

Englischer Rasen Der berühmte, aber auch umstrittene „Englische Rasen“ erfordert einen sehr hohen Pflegeaufwand. Es bedeutet mehr düngen, mehr wässern, mehr mähen und zu allem Übel auch Spritzmittel auszubringen, die Wildkräuter und Artenvielfalt vernichten. Unbedingt zu beachten ist dann, dass das Schnittgut nicht kompostiert bzw. zu Sammelstellen gebracht werden darf. Es kommt in den Restmüll und wird verbrannt. Robotergemähte Flächen benötigen Spezialdünger und häufigeres Vertikutieren. Dies erfolgt mit Zinken-Federeinsätzen, die den Boden und die Gräser nicht schneiden, sondern nur den Rasenfilz beseitigen.

Blumenwiese Im Gegensatz dazu ist eine naturnah gehaltene Rasenfläche mit intaktem Bodenleben, Insekten und einer bunten Flora ein schöner Anblick – auch wenn spielenden Kindern vielleicht ein Insektenstich droht. Milzareks Resümee: „Ich sehe den Run auf die Rasenmähroboter zweigeteilt. Sie tragen in Zeiten des Artensterbens dazu bei, dass Bienen, Kröten, Molche, Igel und mehr dezimiert werden. Aber es ist leider so, dass man für die Grünfläche immer weniger Zeit und Lust aufbringt. Für Gartenbesitzer, die das Mähen aus Gesundheitsgründen nicht mehr selbst erledigen können, finde ich einen Roboter aber in Ordnung.“

Unser Fachmann: Helmut Milzarek aus Kissing

Helmut Milzarek ist Gärtnermeister und Inhaber der Firma Garten-und Landschaftsbau Milzarek in Kissing. Er begleitet unsere Leser einmal im Monat mit seinen Tipps und Ideen durch das Gartenjahr.

