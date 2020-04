vor 48 Min.

Gefährdet Corona das Friedberger Volksfest?

Mehrere Veranstaltungen in Aichach-Friedberg sind abgesagt. Bedroht Corona auch das Friedberger Volksfest? Wir haben nachgefragt.

Viele Großveranstaltungen wurden abgesagt, etwa Reggae in Wulf und der"Friedberger Musiksommer" . Ob das Volksfest wie gewohnt stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Die Planungen hätten noch nicht begonnen, sagt Stadtsprecher Frank Büschel.

Für das Volksfest wird es allerdings dieses Jahr ohnehin nicht leicht. Mit 37 Millionen Euro ist der Ersatzneubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg das aktuell größte Projekt des Landkreises. Die Erdarbeiten haben begonnen und werden voraussichtlich bis August dauern. Sie werden über die Hermann-Löns-Straße abgewickelt; trotzdem befürchten Friedberger, dass das Volksfest darunter leidet und womöglich in den kommenden zwei Jahren, wenn die Baustelle größer wird und Schule in die Höhe wächst, sogar abgesagt werden muss.

Corona: Bisher ist Absage des Friedberger Volksfest nicht vorgesehen

Stadtsprecher Frank Büschel betont allerdings, von einer Absage oder Verlegung sei nichts bekannt: „Sowohl die Stadt als auch der Verkehrsverein haben sich zu diesem Standort klar positioniert.“ Eine Alternative komme laut Bürgermeister Roland Eichmann nicht in Frage. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen