Gefährliche Kreuzungen in Aichach-Friedberg im Blick halten

Plus An manchen Kreuzungen im Landkreis Aichach-Friedberg häufen sich die Unfälle. Trotzdem wird dort nichts geändert. Ist das fahrlässig?

Das Verständnis der Bürger, dass nach Unfällen an Problemkreuzungen nichts geändert wird, ist gering. Andererseits ist das Gemecker von Autofahrern über Maßnahmen laut. Das zeigt den Zwiespalt unserer Gesellschaft: Autofahrer-Nation, aber auch Volk der Sicherheitsmaßnahmen.

Aichach-Friedberg: Unfällen vorbeugen ist für Kommunen nicht so einfach

Zu Recht allerdings fragen viele sich, wie Fachleute lange verkünden hätten können, die Situation an der Kreuzung zwischen Friedberg und Hügelshart sei doch gut. Ähnlich ist es an der steilen und kurvigen Engstelle mitten in Stätzling, wo es keinen vernünftigen Gehweg gibt.

Bürger und Kommunen scheitern mit ihrem Wunsch, Gefahren im Straßenverkehr zu senken, oft an staatlichen Vorgaben oder Statistiken. Wer legt fest, ab wie vielen Unfällen oder Toten eine Kreuzung als Unfallschwerpunkt gilt? Nicht die Leidtragenden der Unfälle. Wer bestimmt, dass an Durchgangsstraßen innerorts Tempo 30 nur in seltenen Fällen erlaubt ist? Nicht die, deren Kinder dort jeden Tag zur Schule gehen.

Behörden müssen die Problemstellen genau im Blick behalten. Aber Autofahrer müssen das genauso tun: ebenfalls Verantwortung übernehmen. Jeder weiß, welche Stellen in der Region heikel sind - da muss man die Höchstgeschwindigkeit nicht ausreizen.

