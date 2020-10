11:13 Uhr

Geldbeutel aus geparktem Transporter gestohlen

Der Unbekannte verursachte auch hohen Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit von 5.50 bis 17.45 hat ein Unbekannter am Freitag die Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und aus dem Kfz zwei Geldbörsen entwendet. Das Fahrzeug befand sich auf dem O&K-Firmengelände in der Grüntenstraße in Kissing. Der Täter verursachte einen Sachschaden von ca. 1500 Euro und erbeutete ca. 480 Euro Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen