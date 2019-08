vor 5 Min.

Geocaching: Friedberg entdecken – mal anders

Geocaching kann man ganz einfach machen – auch in Friedberg.

Gymnasiasten haben mit dem Geocaching eine moderne Schnitzeljagd für Friedberg entworfen. Ein guter Tipp für Familien in der Ferienzeit.

Von Alexandra Sieber

„In einer Stadt vor unserer Zeit“ heißt eine der Geocaching-Touren im Umkreis von Friedberg. Die historische Spurensuche wurde von elf Schülern des Gymnasiums Friedberg im Rahmen ihres P-Seminars Geschichte „Geocaching – historische Spurensuche Friedberg“ entwickelt. Doch was ist Geocaching überhaupt?

Geocaching in Friedberg: Schnitzeljagd 2.0

Geocaching ist eine neue Form der Schnitzeljagd. Der Ausdruck wird abgeleitet vom griechischen Wort für „Erde“ und dem englischen „cache: geheimes Lager“. Es kombiniert moderne Technik mit Spaß im Freien und ist eine Möglichkeit, die Umgebung kennenzulernen.

Die Verstecke werden „Cache“ genannt und durch Koordinaten angegeben. Geocaches gibt es auf der ganzen Welt und können sogar unter Wasser versteckt sein (etwa im Friedberger See). Mithilfe eines GPS-Geräts, einer App auf dem Smartphone oder einer Landkarte mit Kompass läuft man von einem Cache zum nächsten. Im letzten Versteck, dem „Final“, befindet sich ein Logbuch, in das man seinen Geocaching-Nutzernamen schreiben kann. So können andere Nutzer sehen, wer das Ziel erreicht hat.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade bei Geocaching in Friedberg

Die Geocaching-Touren in Friedberg haben verschiedene Schwierigkeits- und Geländegrade, und zwar von eins bis fünf. Auch die Größen der Verstecke können variieren. Manchmal muss man Caches suchen, die nur so groß sind wie ein Fingerhut. Teilweise ist es aber auch deutlich einfacher und sie haben in etwa die Größe einer Brotzeitdose.

Die Tour „In einer Stadt vor unserer Zeit“ hat den Schwierigkeitsgrad eins und ist für Kinder ausgelegt. Mit „Leonhard Happacher“ verbringt man einen Tag in Friedberg. „Friedberg – eine etwas andere Stadtführung“ ist eine Tour für jedes Alter. Auch sie hat den Schwierigkeitsgrad eins. Auf spezielle und unterhaltsame Art und Weise wird man zu den historisch bedeutendsten Sehenswürdigkeiten geführt. Für Jugendliche und Erwachsene sind die Geocaching-Touren „Der rätselhafte Bierweg“ und „Die knallhart-knifflige Knobeltour“ mit Schwierigkeitsgraden von eineinhalb und viereinhalb geeignet. Jede der Touren dauert rund eine bis eineinhalb Stunden.

Unter www.friedberg.de/geocaching finden Sie alle Touren im Umkreis von Friedberg. Dort gibt es eine Anleitung und weitere Informationen zur historischen Spurensuche.



Themen Folgen