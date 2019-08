vor 20 Min.

Gitarrenduo gewinnt Preis

Zum zweiten Mal wurde im niedersächsischen Börstel ein Jugendwettbewerb für Gitarrenduos bis 18 Jahre ausgeschrieben. Am Wochenende spielten nun fünf finale Duos vor einer internationalen Jury in einem öffentlichen Konzert um die ausgelobten Preise. Die beiden Friedberger Gitarristen Jonathan Braun (12) und Jacob Kramer (13) gewannen dabei sensationell als das mit Abstand jüngste Gitarrenduo den mit 500 Euro dotierten zweiten Preis.

Zahlreiche Duos hatten sich für die Endausscheidung per Video beworben. Fünf Duos wurden zu einem dreitägigen kostenfreien Workshop eingeladen, der mit dem Finalkonzert als Krönung abgeschlossen wurde. Jacob und Jonathan waren dabei die einzigen bayrischen Vertreter, die für die letzten drei Schultage von der Schule extra für Kurs und Wettbewerb freigestellt wurden. Das öffentlich ausgetragene Wettbewerbsfinale fand in der frühgotischen Backsteinkirche des Stifts Börstel statt, die für ihre besondere Akustik bekannt und bestens geeignet für zarte Gitarrenklänge ist. Jacob und Jonathan haben seit ihrem fünften Lebensjahr Gitarrenunterricht an der „Friedberger Schule für Musik“ bei Stefan Schmidt. In diesem Jahr waren sie schon besonders erfolgreich. Sie waren beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Halle sowohl im als Duo als auch im Quartett mit den Friedbergern Cedric Penn und Paul Feige Bundessieger mit Maximalpunktzahl. Jacob gewann zudem als bester Deutscher einen zweiten Preis beim internationalen Anna-Amalia Wettbewerb in Weimar.

Der erste Preis ging an die hessische Gitarristin Rebecca Bröcher, (14) und Raphael Monno (15). Auch das ist im Grunde genommen ein Friedberger Erfolg. Rebecca wird von Markus Paichrowski betreut, der in Friedberg aufgewachsen ist und während dieser Zeit 13 Jahre lang das Gitarrenspiel bei Stefan Schmidt gelernt hat. Paichrowski betreibt inzwischen eine eigene Schule in Frankfurt am Main und gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Gitarrenlehrern in Hessen.

