Goldener Stern verdient Unterstützung

Die Politik soll Probleme beseitigen, nicht beschwören.

Rohrbach hat knapp 200 Einwohner, eine Kirche und Reste einer spätrömischen Ziegelei. Alles nicht gerade ein Grund, von auswärts hierher zu reisen. Was das kleine Dorf am südöstlichen Rand des Friedberger Stadtgebiets jedoch bekannt macht, das ist das Gasthaus Goldener Stern.

Der jungen Wirt Stefan Fuß hat aus der Dorfwirtschaft, die seit drei Generationen im Familienbesitz ist, eine erstklassige Adresse für Feinschmecker gemacht. Die Liste seiner Referenzen ist lang; kaum eine namhafte Firma aus der Region gehört nicht zu Fuß’ Catering-Kunden, im Auftrag des bayerischen Landwirtschaftsministeriums kochte er bereits in Tokio, Moskau, Brüssel und Rom. Dass ein derart nachgefragter Gastronom auch Zukunftsperspektiven entwickeln will, ist nicht verwunderlich. Ein eigener Raum für Tagungen und Events passt gut in dieses Konzept.

Schade, dass dann im Planungsausschuss des Stadtrats gleich wieder Bedenken artikuliert werden. Die Stadtpolitik kann froh sein um innovative Unternehmer. Statt Probleme zu beschwören, sollte sie lieber Hindernisse beseitigen, wenn sie denn im Laufe des Verfahrens wirklich zutage treten.

