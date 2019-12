18.12.2019

Große Hilfe aus Stätzling für Mossoro

Das stolze Ergebnis von 4487,30 Euro konnte als Reinergebnis des Adventsbasars der Pfarrei St. Georg Stätzling für das „Heim des Armen Kindes“ in Mossoro/Nordbrasilien übergeben werden. Das liebevoll gestaltete und dekorierte Angebot wurde vom Bastelkreis der Pfarrei erarbeitet und gestaltet. Es beteiligten sich daran der Gartenbauverein Stätzling mit vielen sehens- und kaufenswerten Adventskränzen und Festgestecken ebenso wie die fleißigen Bastlerinnen, Strickerinnen, Näherinnen und Bäckerinnen, die Holzarbeiter und viele weitere Helfer: Ein ansprechendes und einladendes Gesamtangebot wurde gestaltet. So brachten sich viele in das Pfarreigeschehen ein und arbeiteten an der großen Aufgabe von Mission und Hilfe für die Kinder, die Armen und Ausgegrenzten tatkräftig mit.

Wie jedes Jahr wird der gesamte Reinerlös den Spenden und Patenschaften der Pfarrei für das Heim des Armen Kindes in Mossoro hinzugefügt. Das Heim des Armen Kindes, gegründet und geleitet von zwei Augsburger Franziskanerinnen, betreut gestrandete Jugendliche, Straßenkinder, Arme, in einer eigenen Ambulanz Kranke und Gefangene in verschiedenen Einrichtungen mit Lebensnotwendigem, Bildung, religiöser Erziehung und medizinischer Hilfe. Wie die Schwestern in ihrem neuen Rundbrief schreiben, finden neuerdings auch Flüchtlinge besonders aus Venezuela im Heim Hilfe. Die Pfarrei St. Georg in Stätzling engagiert sich seit vielen Jahren und mit jährlichen Aktionen für das Heim. (FA)

