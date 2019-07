vor 44 Min.

Große Ideen in Mering für kleineren ökologischen Fußabdruck

Viele Besucher kommen zum Fest des Bündnisses für Nachhaltigkeit in die Meringer Mehrzweckhalle. Wie sehr sich die Kinder und Jugendlichen um ihre Zukunft sorgen.

Von Heike John

Der schwingende bunte Rock, genäht aus nicht mehr getragenen Krawatten. Lupinenkaffee und leckere Smoothies aus Früchten, die durch das Strampeln auf einem Fahrrad gepresst wurden. Schmucke Stiftebehälter aus alten Milchtüten und eine Plakatwand mit ernüchternden Fakten rund um den Klimawandel. Dazu kamen jede Menge Diskussionsbeiträge, musikalische Unterhaltung und genussvoller Verköstigung. Sechs Stunden geballter Anregungen und Impulse für einen bewussten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen bot das Meringer Bündnis für Nachhaltigkeit bei seinem diesjährigen Nachhaltigkeitsfest, das als Zukunftsmarkt angekündigt wurde.

Die Resonanz auf den Markt der Ideen, Aktionen und Produkte war enorm und da spielte es eher eine untergeordnete Rolle, dass aufgrund des unbeständigen Wetters die Veranstaltung in die Mehrzweckhalle verlegt werden musste. Mehr als 40 Stände von Organisationen, Einrichtungen und Einzelpersonen aus der Region boten umfassende Informationen und unterhaltsame Mitmachaktionen.

Es gab viel Programm für die Familien

Der Schwerpunkt dieses dritten Nachhaltigkeitsfestes war das Thema Bildung. Wie setzen sich Schulen und Kindertagesstätten mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander? Wie kann man bereits die jüngsten Bürger für einen bewussten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen sensibilisieren? Die Meringer Ambérieuschule und die Kissinger Grundschule sowie die Meringer Kindertagesstätten St. Margaritas, St. Afra und Sommerkeller zeigten mit ihren Aktionen und Angeboten, dass Kinder sehr empfänglich für die sensible Thematik sind.

„Atmen sollen Tier und Mensch alle grünen Bäume, wenn ein jeder hilft und heilt, bleiben’s nicht nur Träume“ sangen Schüler der Ambérieu-Grundschule auf der Bühne. Sorge um ihre Zukunft sprach aus den von Schülern gestalteten Plakaten, die eine ganze Wand in der Mehrzweckhalle schmückten. Da wurde beispielsweise über die Schildkröte berichtet, deren Panzer wegen des Plastiks im Meer nicht mehr wachsen kann, und darüber informiert, dass eine Plastiktüte im Durchschnitt nur 25 Minuten in Gebrauch ist.

Es gab viele Mitmachaktionen wie Kartoffeldruck für Baumwollbeutel oder die Herstellung von Samenbomben und Vogelfutter, sodass die zahlreich erschienenen Familien mit ihren Kindern unterhaltsame Stunden verlebten. Gleichzeitig erhielten sie viele Tipps zur Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit im Alltag. „Wir bitten euch, schützt unser Klima und macht nicht alles kaputt, wir wollen auch eine Zukunft haben“, betonten Kissinger Grundschüler mit Nachdruck.

Die Kunst ermuntert in Mering zum Nachdenken

Auch Schüler aus dem Organisationsteam der Augsburger Fridays for future“-Bewegung waren anwesend und informierten über ihre Aktionen. „Am Anfang gab’s drei Stunden Nachsitzen“, erinnert sich Hanna vom Anna-Gymnasium an die Konsequenzen der ersten Protestaktionen während der Unterrichtszeit. Auf der Bühne im Gespräch mit Moderator Werner Bader vertrat sie zusammen mit zwei Mitschülern engagiert ihre Positionen zum Klimawandel. „Dieses Fest ist an sich schon nachhaltig, denn es findet bereits zum dritten Mal statt“, betonte Werner Bader. „Wann beginnt die Zukunft?“ so fragte der Moderator und beantwortete seine Frage gleich selbst mit einem überzeugten „Jetzt! Sie tun gut daran, sie selbst zu gestalten, bevor es andere in die Hand nehmen.“

Wie groß der eigene ökologische Fußabdruck bereits ist, das konnten die Besucher unterhaltsam auf Fußspuren im Freien vor der Halle ermitteln. Konzentriert oder auch kommunikativ in Gruppen beantworteten die Teilnehmer viele Fragen rund um ihre Lebensgewohnheiten. Vor allen Dingen im Bereich Mobilität hatten die meisten ihre schwerwiegendste Punktzahl. Mit dem Auto zu fahren oder gar zu fliegen hinterlässt eben doch sehr viele Spuren. Aber hätten Sie gedacht, dass allein der richtige Reifendruck nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig ist, sondern auch den Feinstaubabrieb erheblich reduzieren kann? Auch Kunst ermuntere zum Nachdenken und eröffne Perspektiven, so zeigten sich die Organisatoren des Zukunftsmarktes überzeugt, als sie Künstler wie Anneliese Hirschvogl einluden. Mit ihrer in Collagetechnik umgesetzten Aufforderung unter dem Motto „Bringt Steine ins Rollen“ liegt sie genau richtig.

Michael Dudella hielt als Mitinitiator des Meringer Bündnisses für Nachhaltigkeit am vergangenen Sonntag zufrieden Bilanz: „Es ist ja schon so viel an nachhaltigen Ideen in unserer Region da, wir müssen sie nur nutzen“. Man habe gar nicht alle Bewerber für den Zukunftsmarkt annehmen können. Nachhaltiger zu leben sei nicht nur zukunftsweisend, sondern könne auch viel Spaß machen. Dies zeigten die vielfältigen Angebote des Festes.

