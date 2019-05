00:32 Uhr

Grüne kritisieren Verzögerungstaktik

Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth will aber bei Themen wie Ludwigstraße und Jugendzentrum nicht locker lassen

Die Grünen im Friedberger Stadtrat sind verärgert über die schleppende Behandlung ihrer Anträge. Selbst Initiativen, über die mehrheitlich positiv abgestimmt wurde, seien noch immer nicht abschließend beraten. „Eine Missachtung des Stadtrats kann hierbei klar unterstellt werden. Missliebige Anträge werden schlicht verzögert“, kritisiert die Fraktionssprecherin Claudia Eser-Schuberth.

Als Beispiel nennt die Grünen-Politikerin ihren Antrag für eine Einbahnregelung in der Ludwigstraße. Der Stadtrat bereits im November vergangenen Jahres beschlossen, die Auswirkungen einer Einbahnstraße durch ein Gutachten untersuchen zu lassen. „Auf Nachfrage wurde nun mitgeteilt, dass noch nicht einmal der Auftrag vergeben ist“, berichtet Eser-Schuberth. Eine, wie immer geartete Lösung für das Verkehrsproblem in der Ludwigstraße, liege also in weiter Ferne und die Attraktivität der Ludwigstraße leide weiter.

Noch länger zurück liegt die positive Behandlung eines weiteren Grünen-Antrags. Bereits zum Haushalt 2018 wurde die Suche nach dem Standort für ein neues Jugendzentrum beschlossen – passiert ist nach Eser-Schuberths Einschätzung seither nichts mehr. „Es wurde lediglich immer wieder auf das zu erstellende Konzept Jugendarbeit verwiesen, so auch in der letzten Stadtratssitzung auf unsere Anfrage. Allerdings ist auch dort, nach den Workshops im vergangenen Sommer, nichts mehr passiert“, stellt sie fest.

Die Ergebnisse der Workshops liegen seither bei der Verwaltung, ein Umsetzungsplan wurde bislang weder vorgelegt und beraten. Ein Punkt, der immer wieder auf der Wunschliste der Jugendlichen erscheint, ist der Wunsch nach Räumen. Somit steht einer Standortsuche für ein Jugendzentrum nichts im Wege, zumal auf den Antrag hin für 2020 bereits Planungsmittel im Haushalt stehen.

Die Grünen kündigen an, das Thema weiterhin zu forcieren. Am Donnerstag, 23. Mai, findet eine Besichtigung des Jugendzentrums Matrix in Königsbrunn statt. Treffpunkt ist dort um 18 Uhr. Interessierte sind eingeladen, an der Infofahrt teilzunehmen. Da die Grünen Fahrgemeinschaften bilden wollen, ist eine Anmeldung bis Dienstag, 21. Mai, unter fam.bruells@arcor.de erforderlich. (gth)

