vor 21 Min.

Grünes Licht für zwei Häuser

Gemeinde bietet Hilfe bei offiziellen Anfragen

Von Michael Postl

Diskussionsbedarf gab es im Dasinger Bauausschuss wenig. Einzig der Errichtung einiger Lagerhallen, Büros und Verkaufsräumen schob der Ausschuss einen Riegel vor. Denn bereits die Aufmachung der Bauvoranfrage hatte der Bauherr in einer nicht akzeptablen Form präsentiert, so das Gremium. Zudem sei der Baugrund nicht erschlossen, fügte Andreas Wiesner hinzu. Der Dasinger Bürgermeister plant deshalb, den Bürgern in Zukunft eine Weisung an die Hand zu geben, wie eine offizielle Anfrage auszusehen habe.

Die Diskussion über das Bauvorhaben eines Dasingers in der Ortsmitte ist derweil auf September verlegt worden. Wie berichtet, handelt es sich bei dem Gebäude um ein dreistöckiges Einfamilienhaus, das der Bauausschuss in seiner vorletzten Sitzung als zu wuchtig eingestuft hatte. Dabei hatte das Gremium unter anderem eine Verkleinerung und eine Modifikation des nicht zum Ortsbild passenden Daches gefordert.

Für zwei Anfragen gab der Ausschuss unterdessen grünes Licht. Zunächst ging es um die Errichtung jeweils eines Einfamilienhauses oberhalb und unterhalb der Friedberger Straße in Dasing.

Weiterhin gab der Ausschuss einer Bauvoranfrage zur Errichtung einer Halle mit Büro und zwei Wohnungen auf einem Grundstück nahe der Feldstraße in Zieglbach statt. Die Anfrage hatte ein Jungunternehmer gestellt.

Themen folgen