Gut Mergenthau: Wie die Veranstalter die Zukunft der Gartentage sehen

Alles, was das grüne Herz begehrt, gab es stets bei den Gartentagen auf Gut Mergenthau.

Plus Die Ausstellung "Lebensraum Garten" in Kissing fällt zum zweiten Mal hintereinander aus. Die Gutsherrin sieht die Zukunft der Gartentage aber nicht in Gefahr.

Wenn es Corona nicht geben würde, dann würden am Wochenende wieder Tausende Besucher über das Gut Mergenthau bei Kissing schlendern, sich über neue Trends im Gartenbau informieren und Dekoartikel oder Pflanzen kaufen. Daraus wird jedoch nichts. Die Ausstellung Lebensraum Garten fällt wie im vergangenen Jahr aus. Die Veranstalter Monika Fottner und ihr Lebensgefährte Ulrich Resele hatten die beliebte Großveranstaltung bereits im März aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen. Bei der letzten Auflage im Jahr 2019 verzeichneten sie - bei regnerischem Wetter - etwa 12.000 Besucher. In besten Zeiten seien es auch 20.000 gewesen, erklärt Gutsherrin Fottner. "Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie der 1. Mai liegt, ob er ein eigenständiger Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt. Und bei Outdoor-Veranstaltungen hängt die Besucherzahl natürlich immer vom Wetter ab", erklärt sie. Die Ausstellung Lebensraum Garten auf Gut Mergenthau muss lange im Vorfeld vorbereitet werden Eigentlich wollten die Veranstalter im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen feiern. Fottner und Resele hatten die Gartentage vor ein paar Jahren von den Gründern Paul Widmann und Reinhard Beschta übernommen. Die hatten aus Altersgründen aufgehört. "Die Lebensraum Garten ist gut eingeführt worden und wird von den Menschen gerne angenommen", sagt Fottner. Zwischen 150 und 170 Aussteller waren stets vertreten. Die Waren- und Themenpalette reichte 2019 vom Landschafts- und Gartenbau über Keramik und Kunst bis zu Möbeln und Fachvorträgen. Außerdem gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik und kulinarischen Spezialitäten. So eine Veranstaltung braucht einen langen Vorlauf, auch wenn die Aussteller bei der Gartenausstellung viel selber aufbauen. Fottner erklärt: "Wir haben da keine Hütten, die wir vermieten, im Gegensatz zum Weihnachtsmarkt. Aber wir haben deutlich mehr Fläche, die wir zur Verfügung stellen." Für den Aufbau würden acht Wochen benötigt. Die Planung müsse aber deutlich früher beginnen. Monika Fottner und Ulrich Resele hoffen im kommenden Jahr wieder die Lebensraum Garten ausrichten zu können. Foto: Gönül Frey (Archivbild) Nun findet die Veranstaltung trotz der Planungsarbeit zum zweiten Mal in Folge nicht statt. Fottner hat aber keine Angst, dass das der Bekanntheit der Lebensraum Garten schadet. "Im Gegenteil. Wenn es wieder möglich sein sollte, so eine Veranstaltung durchführen zu können, dann werden die Leute das gerne annehmen. Jeder dürstet nach irgendetwas, das einem das Leben ein bisschen verschönert", sagt sie. Die Veranstalter sind dankbar für Corona-Überbrückungshilfen des Staats Grundsätzlich sei der Veranstaltungsbereich neben der Forstwirtschaft ein wichtiges Standbein für das Gut. Fottner sagt aber: "Wir hatten letztes Jahr im Grunde keine Veranstaltung, vielleicht zwei kleinere Hochzeiten mit unter 50 Personen. Das ist praktisch null." In diesem Jahr sehe es nicht besser aus. Es gebe zwar zwischen 40 und 50 Buchungen, aber bisher habe nichts stattfinden können. "Im Mai sehe ich keine Möglichkeit, etwas durchzuführen, und wie es dann weitergeht, weiß ich auch nicht." Wenn die Impfungen schneller vorangehen würden, hätte Fottner die Hoffnung, dass es kleinere Veranstaltungen geben könnte. Allerdings schränkt die Gutsherrin ein: "Wenn jemand eigentlich mit 120 bis 180 Personen geplant hat, dann will er nicht mit 50 feiern. Dann sagt er eher ab." Das sei auch verständlich. "Es ist schwierig zu entscheiden, wen ich ausladen soll." 38 Bilder Bei den Gartentagen 2019 in Kissing war viel geboten Foto: Peter Stöbich Ein Lichtblick seien immerhin die Unterstützungszahlungen. "Wir sind sehr dankbar, weil wir die Überbrückungshilfe des Staates bekommen haben. Das hilft uns wirklich. Sonst wäre es noch deutlich schwieriger", sagt Fottner. Sämtliche Investitionen habe der Gutsbetrieb zurzeit gestoppt. "Aber wir mussten nicht das ganze Personal entlassen, weil wir Kurzarbeit beantragen konnten. Das hilft sowohl dem Unternehmen als auch den Mitarbeitern." Bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau ist der Aufwand noch größer Mit der Waldweihnacht steht dann normalerweise im Dezember die nächste Großveranstaltung auf dem Programm. Noch sei allerdings vollkommen ungewiss, ob sie stattfinden könne. Bei den Gartentagen hätten Fottner und Resele alle Aussteller vorab eingeladen. "In diese Vorleistung muss man gehen, denn so eine große Veranstaltung kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Das braucht eine lange Planungsphase, das muss alles reibungslos funktionieren", sagt sie. Bei der Waldweihnacht sei der Aufwand sogar noch größer, weil das Gut die Hütten selber aufbaue und die Essensstände betreibe. Allein der Aufbau dauere mindestens zehn Wochen. Die Akquise der Aussteller müsse noch viel früher erfolgen. "Wenn man gute Kunsthandwerker haben will, dann muss man sich auch um sie kümmern." Die Vorbereitungen für die Waldweihnacht werden also auch in die Wege geleitet. "Bis Ende August wird der Plan fertig sein, wer an welchem Standort die Ausstellungsfläche bekommt", sagt Fottner. Auch das Rahmenprogramm werde stehen. "Dann muss man sehen, ob man die Waldweihnacht durchführen kann oder nicht." Grundsätzlich will Fottner nicht schwarzmalen. "Natürlich bleiben wir positiv, weil wir auch freundliche Rückmeldungen von unserem Personal haben. Wir haben ja ganz viele Aushilfskräfte, die uns unterstützen." Auch mit den Ausstellern, für die die wirtschaftliche Lage ebenfalls schwer sei, seien sie weiterhin in sehr gutem Kontakt. Lesen Sie dazu auch: Unternehmer will neues Bürogebäude neben der B2 errichten

