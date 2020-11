Gut, dass Kissing auf die Städtebauförderung setzt

In der Gemeinde Kissing herrscht in verschiedenen Bereichen Handlungsbedarf. Da hilft fundiertes Expertenwissen von Außen.

Die Gemeinde Kissing ist in das bayerische Städtebauförderprogramm aufgenommen worden. Das ist eine gute Nachricht, denn Handlungsbedarf ist in der Gemeinde vorhanden. Ein großer Teil des ehemaligen O&K-Geländes westlich der B2 liegt schon seit Jahrzehnten brach. Zeitweise war die Errichtung eines großen Fachmarktzentrums mit einem Kaufland als Ankergeschäft im Gespräch. Doch, da es angrenzend bereits mehrere Supermärkte gibt, waren die Meinungen in der Bevölkerung und im Gemeinderat gespalten. Letztendlich scheiterte das Projekt an den Genehmigungsbehörden.

Es ist sicherlich hilfreich, wenn externe Fachleute in Zukunft diesen Bereich unter die Lupe nehmen und Anregungen liefern. Doch das ist nur einer von vielen Aspekten, die Potenzial bieten und gleichzeitig für Fragen sorgen. Beispielsweise prägt die Gemeinde schon lange der Gegensatz zwischen dem Altort, wo die Siedlungsstruktur möglichst beibehalten werden soll, und Neukissing, wo ein erheblicher Druck besteht, neuen Wohnraum zu schaffen.

Mit der Städtebauförderung Kissing weiterentwickeln

Die Stadtplaner liefern dabei sicherlich keine Allheilmittel. Die Gemeinde weiter zu entwickeln, bleibt Aufgabe des Gemeinderats und Bürgermeisters in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Jedoch hilft eine fundierte Meinung von außen bei der Entscheidungsgrundlage.

