Händler schimpfen über Kassenzettel-Flut

Plus Seit Januar sind Geschäfte verpflichtet, jedem Kunden einen Bon auszudrucken. Das sorgt für Frust. Hat eine Firma aus dem Landkreis Aichach-Friedberg eine Lösung?

Egal ob eine Breze beim Bäcker, 100 Gramm Wurst beim Metzger oder ein neuer Radiergummi im Schreibwarenladen: Wer kauft, bekommt seit diesem Jahr einen Kassenbon. Denn seit Beginn des Jahres gilt in Deutschland die „Belegausgabepflicht“, umgangssprachlich „Bonpflicht“ genannt.

Damit will die Bundesregierung Steuerhinterziehungen durch manipulierte Zahlen entgegenwirken. „Die Bonpflicht ist völliger Unsinn. Meine Angestellten müssen nun zu jedem Kaffee und jedem einzelnen Stück Zitronenkuchen einen Bon zum Kunden an den Tisch bringen, den die Leute dann sowieso nicht haben wollen und am Tisch liegen lassen“, schimpft Willi Weißgerber vom Friedberger Altstadtcafé. Es entsteht so tonnenweise unnötiger und dazu noch gesundheits- und umweltschädlicher Giftmüll. Die Tinte nämlich sei krebserregend.

Willi Weißgerber: Die Zettel werden doppelt so lang

Weißgerber macht sich keine großen Hoffnungen, dass sich daran nichts mehr ändern wird: „Ich glaube, dass, egal wie viel Widerstand wir leisten, die Politik die Debatte einfach aussitzen wird, bis der Aufruhr sich gelegt hat. Es geht halt ums Geld.“ Der Fiskus schaue den „normalen“ Leuten überflüssigerweise pingelig genau auf die Finger, damit ja kein Cent steuerfrei in die eigene Tasche gesteckt wird. Dabei sei das technisch wegen der Registrierkasse auch ohne Bonpflicht gar nicht möglich.

Besonders ärgert ihn allerdings eines: „Nach der neuen Regelung sollen die Zettel bald jedes Mal doppelt so lang sein, weil noch eine verschlüsselte Finanzamtsinformation mit drauf soll. Noch mehr Müll!“ Die Software dafür sei glücklicherweise noch gar nicht mal existent. Das Gesetz könne also noch nicht in seinem vollen Umfang angewandt werden.

Auch Alexandro Carozzo, der den Lottoladen an der Aichacher Straße betreibt, hält das Gesetz für ausgemachten Blödsinn: „Das ist der größte Mist! Kein Mensch braucht das.“ Die Kassen seien sowieso elektronisch gesichert und es werde alles registriert. „Das ist also völlig unnötiger Sondermüll. Und ich muss mir jetzt wegen des gesundheitsschädlichen Thermopapiers auch noch viel öfter die Hände waschen als normal. Nur weil ich jedes Mal einen Zettel ausdrucken muss.“

Für das Naturhaus in Friedberg ist die Bonpflicht kein Problem

Weniger problematisch ist die Sache für die Betreiber von Lebensmittelgeschäften wie Gisela Golf-Pongratz vom Naturhaus am Marienplatz. Sie sagt: „Wir machen das schon immer so. Darum ist es für uns auch kein Problem, ich finde es auch wichtig für den Kunden, dass er nach dem Einkauf einen Beleg hat.“

Rainer Scharold von der Bäckerei dagegen hat erfahren: Fast kein Kunde möchte einen Beleg. Durch die Bonpflicht hat Scharold in seinen 14 Filialen viel mehr Müll. Nicht nur die Belege sind seit Jahresbeginn mehr geworden, auch die Drucker nutzen sich schneller ab. Scharold erzählt, dass in seinen Kassen längst alle Eingaben boniert und im Fiskalspeicher abgespeichert werden. Laut Scharold werden Ausnahmen bei den Finanzämtern meist abgelehnt.

Er hofft, dass die Ämter bald bemerken, wie wenig Nutzen die „Belegausgabepflicht“ habe. Hinzu kommt: Die Standardkassenzettel sind dadurch, dass sie aus chemischen Farbentwicklern wie etwa Phenolen bestehen, ungesund und nicht nachhaltig. Denn Phenole, wie Bisphenol A, sind von der Europäischen Union als „besonders besorgniserregend“ eingestuft worden. In größeren Mengen wirken sie auf den Körper wie Hormone.

Deshalb hat die Firma Ökobon aus Aindling eine Variante entwickelt, die ohne Farbentwickler funktioniert. Stattdessen macht Hitze die Farbe sichtbar. Deshalb dürfen diese Bons auch im Papiermüll entsorgt werden. Ökobon-Geschäftsführer und Unternehmensgründer Oliver Unseld, 50, sagt, dass er durch die Belegpflicht bereits seit mehreren Wochen eine verstärkte Nachfrage an dem Produkt verzeichne.

