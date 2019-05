Hallenbad in Mering: Sportbeauftragter bezieht Stellung

Plus Wilhelm Peter möchte in Mering eine Schwimmhalle bauen, stößt jedoch auf Hindernisse. Andreas Widmann erklärt, warum er ein das Angebot für nötig hält.

Eine Sportschwimmhalle möchte Investor Wilhelm Peter, wie berichtet, in Mering bauen und betreiben. Doch seine Anfrage für das entsprechende Grundstück im Meringer Gewerbepark wurde bislang abgelehnt. Dabei stößt das Projekt in der Bevölkerung auf große Resonanz. In der jüngsten Sitzung des Meringer Marktgemeinderates nahm nun der Sportbeauftragte Andreas Widmann dazu Stellung.

Auf welche Begeisterung die Idee grundsätzlich stößt, ist an den Reaktionen auf der Facebookseite unserer Zeitung zu erkennen. Innerhalb kürzester Zeit gab es eine Flut an wohlwollenden Kommentaren. Die Reaktionen reichen von „Das wäre super!“ über „Wir würden sicherlich Jahreskarten besorgen!“ bis zu dem Wunsch „bitte eins mit Dampfkammer!“.

Dieser dürfte allerdings kaum in Erfüllung gehen. Denn das, was Wilhelm Peter vorhat, ist ein reines Sporthallenbad für den Schulunterricht, Kurse und eventuell Vereinsnutzung – in jedem Fall ohne öffentlichen Publikumsverkehr. Denn nur so kann der Investor auf einen Bademeister und weiteres Aufsichtspersonal verzichten und damit die Betriebskosten in einem überschaubaren Rahmen halten.

Becken im Schwimmbad soll 25 Meter lang sein

Wilhelm Peter, der ein bekennender Fan des Schwimmsports ist, möchte ein Becken mit semiolympischen Ausmaßen anlegen, also mit einer Breite von 12,5 Metern und einer Länge von 25 Metern. Dafür rechnet er mit Baukosten von maximal einer Million Euro.

Die größte Herausforderung wird es jedoch erst einmal sein, ein Grundstück dafür zu finden. Im Gewerbepark Mering West wäre zwar Platz. Jedoch hat der Gemeinderat erst in seiner Sitzung im Februar „Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwecke“ für das Gebiet ausgeschlossen. Diese Entscheidung ging auf einen Antrag der CSU-Fraktion zurück und wurde mit 13:8 Stimmen so beschlossen. Entsprechend lehnt es der zuständige Vergabeausschuss bisher ab, ein Grundstück in dem gemeindlichen Gewerbegebiet für das Schwimmbad zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen der Diskussion auf unserer Facebookseite weist Grünen-Fraktionssprecherin Petra von Thienen darauf hin, dass diese Festsetzung ohne die Stimmen der Grünen beschlossen worden ist und merkt an: „Aber wo ein Wille ist...“. Auch Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei) hat sich in dem sozialen Netzwerk an der Debatte beteiligt. Er warnt die Meringer, vorschnell in Euphorie zu verfallen und verweist auf die problematische Vorgeschichte mit dem Investor in Zusammenhang mit dessen Firma Polytech.

Andreas Widmann: Schwimmhalle wäre ein wichtiges Angebot für Mering

In der aktuellen Gemeinderatssitzung gab nun der Sportbeauftragte Andreas Widmann (SPD/parteifrei) eine Stellungnahme zu dem Projekt ab. Zwischenrufe aus den Reihen der Gemeinderäte zeugten davon, dass diese das Thema nicht gerne öffentlich diskutieren wollten. Doch Widmann, der ohnehin in seinem Amt als Sportbeauftragter einen Überblick zu seiner Tätigkeit und zur aktuellen Situation geben sollte, erklärte dass er nun, da er schon das Wort habe, auch zu diesem Thema etwas sagen müsse.

Denn gerade das Schwimmen ist ihm ein besonderes Anliegen, seitdem er das Amt 2014 angetreten hat. Schon bei seinem ersten Tätigkeitsbericht hatte er den Bedarf in diesem Bereich heraus gestellt und bedauert, dass die Möglichkeiten hierzu in Mering beschränkt sind. Denn das nicht beheizte Freibad ist für echte Anfänger-Schwimmkurse nicht geeignet. Widmann veranstaltet dennoch gemeinsam mit Thomas Korn und Jessica Bader Schnupperkurse, die sich an Kinder ab acht Jahre und Jugendliche richten, vor allem an junge Flüchtlinge, die in ihren Herkunftsländern nicht schwimmen gelernt haben.

„Die Schwimmhalle wäre ein ganz wichtiges Angebot für Mering“, sagte Widmann am Ende seines Vortrags. Ihm sei bewusst, dass es ein schwieriges Thema sei und er wolle sich auch gar nicht zur Standortfrage äußern. Er wolle jedoch darauf hinweisen, dass eine Schwimmhalle in Mering eine Lücke schließen würde. „Unserer Schwimmkurse sind wegen der starken Wetterabhängigkeit an der Grenze zur Durchführbarkeit“, erklärte er. Mit einem Hallenbad könnten die Vereine ganzjährig Kurse wie etwa Wassergymnastik anbieten, führte er weiter aus.

Er schloss mit einem Appell: „Sport dient der Gesundheit und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit in unserer Zivilisationsgesellschaft!“.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler meinte dazu: „Es sieht sicher jeder so, dass es grundsätzlich eine tolle Sache wäre.“

Der Teufel stecke jedoch im Detail. Und es werde noch einiges Hirnschmalz erfordern, das Für und Wider abzuwägen.

