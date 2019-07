vor 53 Min.

Herren 50 müssen Partie abbrechen

Tennis: Dasinger weichen einem Gewitter

Nicht viel zu holen gab es am Wochenende für die Tennisspieler des TC Dasing.

Die Damen hatten zu Hause den Tabellenführer aus Wertingen zu Gast und unterlagen deutlich 0:9. Nicht besser ging es den Knaben 14, die zu Hause gegen Unterschneidbach mit 0:6 untergingen.

In Wittelsbach gastierten die Herren beim klaren 1:8. Thomas Oberwallner sicherte zumindest den Ehrenpunkt. Den Tabellenführer aus Bonstetten empfingen die Damen 40 in der Bezirksklasse 1. Desanka Lechner und das Doppel Rita Höfler/Corinna Wessels holten die Punkte bei 2:7.

Ein Unentschieden gab es für die Junioren 18 in Inningen. Jannik Fuchs und Lorenz Klytta gewannen ihre Einzel, Raphael Pieper und Jannik Fuchs das Doppel.

Einen witterungsbedingten Abbruch mussten die Herren 50 gegen Siebentisch Augsburg hinnehmen. Nach einem 0:3 in der ersten Runde konnten Christian Grimm, Walter Korutschka und der stark aufspielende Toni Ebner auf 3:3 stellen. In den Doppeln wurde wegen eines starken Gewitters abgebrochen. Am Freitag werden die Matches zu Ende gespielt, am Samstag kommt dann der Tabellenzweite aus Fischach nach Dasing.

