Hier zeigt Friedberg seine Schätze

Drei Gebäude und ein Denkmal ermöglichen heuer besondere Einblicke beim Tag des offenen Denkmals.

Mit vier Angeboten beteiligt sich die Stadt Friedberg in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals. Er findet bundesweit am Sonntag, 8. September, statt und hat sich zur größten Kulturveranstaltung Deutschlands entwickelt, seit er 1993 ins Leben gerufen wurde. Wegen des gleichzeitig stattfindenden Halbmarathons ist das Parken in der Altstadt erst ab ca. 14 Uhr möglich.

Ölbergkapelle Die Ölbergkapelle am Friedhof Herrgottsruh wurde 1858 als Grabstätte für die Brauerstochter Anna Maria Haag errichten. Sowohl das Bauwerk wie auch die Holzskulpturen und die reliefartige Darstellung der Bibelszene im Garten Gethsemane wurden aufwendig restauriert. Am Tag des offenen Denkmals gibt es um 13 und 13.45 Uhr Erläuterungen über die Geschichte und Sanierung der Ölbergkapelle. Die Führung ist auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geeignet. Wegen Halbmarathons kann es im Bereich der Wallfahrtskirche zu Behinderungen kommen.

Die Ölbergkapelle von Herrgottsruh wird derzeit restauriert. Bild: Christian Huber

Ehemaliges Bezirkskrankenhaus Der zweigeschossige Walddachbau zwischen Jesuitengasse und Stadtmauer wurde 1824 als Bezirkskrankenhaus errichtet. Seit 2014 stand es wegen seines schlechten Zustands leer. Nun ließ es die Stadt mit hoher staatlicher Förderung sanieren, um Wohnraum für Flüchtlingsfamilien bereitzustellen. Das Gebäude gehört zu den versteckten Schätzen Friedbergs, da es nur über das ehemalige Spital an der Jesuitengasse 11 zu erreichen ist. Führungen gibt es um 14 und 15.30 Uhr, sie sind für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geeignet.

Im ehemaligen Bezirkskrankenhaus entstehen neue Wohnungen. Bild: Christian Huber





Haagstraße 6 Der Mansarddachbau in der Friedberger Altstadt stammt aus dem 18. Jahrhundert. Das Bürgerhaus in privatem Besitz wurde sowohl innen wie außen aufwendig renoviert. Bei den Führungen um 15, 15.45 und 16.30 Uhr werden die Sanierungsarbeiten erläutert und Einblicke in das Haus ermöglicht. Maximal 15 Personen sind pro Gruppe zugelassen, für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer ist die Führung nicht geeignet.

Das Bürgerhaus an der Haagstraße ist in Privatbesitz. Bild: Christian Huber

Pfarrstraße 12 Das ehemalige Benefiziatenhaus wurde als Pfründestiftung im 18. Jahrhundert errichtet. Zuletzt diente es der Familie des Kirchenmusikers von St. Jakob, Peter Schnur, als Wohnhaus und stand nach dessen Abschied aus Friedberg leer.

Die Kirche hat das ehemalige Benefiziatenhaus saniert. Bild: Christian Huber

Eigentlich sollte es nur für die Wiedervermietung hergerichtet werden, doch da das Haus als Einzeldenkmal gelistet ist, nahmen die Arbeiten größere Ausmaße an. Nach Abschluss der Sanierung durch das Bistum Augsburg soll es wieder aus Wohngebäude dienen. Führungen gibt es nach Bedarf von 16.30 bis 17.30 Uhr, für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sind sie nicht geeignet.

Kontakt Weitere Infos bei der Stadt Friedberg, Telefon 0821/6002-303.

