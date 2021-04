Hoher Schaden bei Unfall: 20-Jähriger rammt Laternenmast und flüchtet

Ein 20-Jähriger ist in Mering zu schnell unterwegs, verliert die Kontrolle und schleudert gegen einen Laternenmast. Der Mast bricht ab, der Autofahrer flüchtet.

In Mering kam es am Donnerstagabend zu einem spektakulären Unfall. Gegen 20.50 Uhr fuhr ein Autofahrer in einem schwarzen BMW die Bahnhofstraße in Richtung Luitpoldstraße entlang. Bei der Umfahrung des Busbahnhofs verlor er laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schrammte mit seinem Fahrzeug an einem geparkt abgestellten weißen VW-Transporter entlang und schleuderte gegen einen Laternenmast.

Bei Unfall in Mering: Laternenmast bricht ab

Durch die Wucht des Aufpralls brach der Mast ab. Zeugen beobachteten, wie der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung Hartwaldstraße flüchtete. Aufgrund deren Angaben konnte der Unfallverursacher gegen 22 Uhr von den Einsatzkräften der Friedberger Polizei ermittelt werden.

Der 20-Jährige hatte seinen Wagen abseits seines Wohnorts versteckt. Die bei ihm durchgeführten Drogen- und Alko-Tests verliefen negativ. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 8.000 EUR geschätzt. (AZ)