vor 32 Min.

Hund jagt Hase und rennt in Auto

Sein Jagdinstinkt wurde einem Hund am Mittwochabend in Friedberg zum Verhängnis. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Bressuire-Ring in westliche Richtung. Kurz vor der Abzweigung nach Sankt Afra lief plötzlich ein Hund auf die Straße.

Hund wird nach Unfall bei St. Afra in der Tierklinik behandelt

Der Pkw erfasste den Hund. Der Hundehalter gab an, dass sein Border Collie einem Hasen nachrannte, und er ihn aus den Augen verlor. Der Hund wurde in die Tierklinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

