vor 53 Min.

Identitäre Bewegung wirbt in Mering unter falscher Flagge

Mit Handzetteln für einen neuen Kindergartenbau und einem Plakat vor der Dependance des Ankerzentrums sollen Bürger auf Missstände aufmerksam werden.

Von Eva Weizenegger

Kurz vor den Osterferien flatterten Handzettel in Briefkästen der Meringer mit der Aufschrift „Kindergarten Neueröffnung“ am 15. Mai. Darunter war das Gebäude in der Hörmannsberger Straße zu sehen, in dem künftig die Außenstelle des Donauwörther Ankerzentrums entstehen soll. Zudem verhüllt ein Banner die Werbetafel für die geplante Wohnanlage der Firma Baustolz, mit dem Spruch „Hier entsteht ein Kindergarten für Mering“. Hinter dieser sogenannten False Flag Aktion (Unter falscher Flagge) steckt die Identitäre Bewegung Schwaben, die sich mit einem Schreiben auch an die Redaktion unserer Zeitung gewandt hat.

Sie will damit darauf aufmerksam machen, wo in Mering Missstände vorhanden sind. „Ziel der Aktion war es, den gravierenden Widerspruch zwischen den getroffenen politischen Entscheidungen und den Bürgerinteressen zum Ausdruck zu bringen.“ In Mering sei der Mangel an Kindergartenplätzen so gravierend, dass mit dieser Aktion die Gemeinde zu einer Argumentation genötigt werden.

Anfrage von 88 Eltern für Kita-Plätze in Mering zurückgewiesen

Wie bereits berichtet, wurden die Anfragen von 88 Eltern für Kita-Plätze zurückgewiesen. Die Kommune sei über die am Banner angebrachten Kontaktinformationen durch Anfragen mehrerer Bürger zur Dementierung des Baus eines vermeintlichen Kindergartens gedrängt und dadurch in eine längst überfällige Rechtfertigungsposition für die politische Entscheidung des Ankerzentrums manövriert worden, so die Identitäre Bewegung Schwaben weiter.

Zweiter Bürgermeister Florian Mayer, der die Urlaubsvertretung für Bürgermeister Hans-Dieter Kandler übernimmt, bestätigt, dass es Anfragen bei der Kommune gegeben habe. „Nach Rückfrage bei der Verwaltung waren es aber nicht mehr als eine Handvoll, die sich an uns gewandt haben“, sagt Mayer. Dem Großteil der Anrufer war aber bekannt, dass es sich bei der Aktion der Identitären Bewegung nicht um ein realistisches Angebot handelte.

Mayer: Keine konstruktive Anregung, sondern Stimmungsmache

Mayer informiert, dass im schlimmsten Fall tatsächlich bis zu 90 Kita-Plätze in der Marktgemeinde fehlen könnte. „Doch erst nächste Woche, werden wir hier die konkreten Zahlen vorliegen haben.“ Er bedauert es persönlich sehr, dass die Marktgemeinde in so eine Lage geraten ist. „Wir müssen da künftig vorausschauender agieren“, so Mayer weiter. Denn es sei in Anbetracht der Geburtenzahlen und der neuen Baugebiete durchaus abzusehen gewesen, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Mering steige „Das ist eine Entwicklung, die viele Kommunen hier in der Region trifft“, so Mayer.

Umso mehr wundert es ihn auch, dass sich die Identitären Schwaben Mering für ihre Aktion ausgesucht haben. „Es geht hier nicht wirklich um konstruktive Anregung, sondern um Stimmungsmache“, sagt er. Ob die Marktgemeinde Anzeige erhebe, wegen der Aktion sei Mayer derzeit nicht bekannt. Die Polizei sei aber informiert worden.

Lesen Sie zum Ankerzentrum auch diese Interview (Plus+): Ankerzentrum: Jetzt schon mehr Streifenwagen in Mering

Themen Folgen