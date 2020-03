vor 33 Min.

Im Café Divano lebt sie ihren Traum

Plus Christine Schmitz leitet das Café Divano, den neuen Ort der Begegnung im Friedberger Pfarrzentrum. Prägend für das Konzept war auch ihre Oma.

Von Heike John

Ein großer silbern glänzender Samowar fällt in den Blick beim Betreten des Divano-Cafés. „Den haben wir auf Anregung unserer türkischen Gäste angeschafft“, sagte Christine Schmitz. Der Tee mundet aber Gästen aller Nationen. Der orientalische Wasserkocher passt ins Bild des Divano. „Vorbild für das Konzept, mit dem ich unsere Einrichtung mit Leben füllen will, ist für mich die klassische Pilgerstube“, erklärt Schmitz. „Hier ist ein Begegnungsort aller Generationen und Kulturen, jedermann soll sich willkommen fühlen, zumal wir am Jakobsweg liegen.“

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen