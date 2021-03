vor 18 Min.

Im Mutterhaus der Theresienschwestern in Mering entstehen jetzt Wohnungen

Plus Die Friedberger Pallottiner übernehmen die Vermietung der Appartements.

Die Theresienschwestern in Mering gehen mit ihren Gebäuden einer neuen Zukunft entgegen. Da die Zahl der Schwestern immer kleiner wird, wird das Mutterhaus nun in Appartements umgebaut. Die Verwaltung dieser Liegenschaft haben die Theresienschwestern aus Altersgründen der Gemeinschaft der Pallottiner übertragen, die zur gemeinsamen Pallottinischen Familie gehört.

Mitte Februar haben die Umbauarbeiten für den Mittelteil des Hauses in der Leonhardstraße 76, also das sogenannte Mutterhaus, begonnen. 16 Appartements sollen dort zur Vermietung entstehen. Die Schwestern wohnen im Haus Maria. Da die Gemeinschaft kleiner wird, reicht es ihnen. Zurzeit leben noch acht Schwestern in Mering.

Das Caritas-Seniorenzentrum St. Theresia bleibt davon unberührt. Die Umbaukosten betragen rund 1,9 Millionen Euro. Die Schwestern werden in Zukunft einen neuen Eingang haben. Während der Bauphase ist der Eingang zur Kirche "um die Ecke" verlegt. Die Gottesdienste finden aber statt.

Wie berichtet, hatte es ursprünglich Pläne gegeben, die frei werdenden Räume, für eine Erweiterung des Caritas-Seniorenzentrums zu nutzen. Dies war jedoch an den hohen Kosten für die nötigen Umbaumaßnahmen gescheitert.

Wohnungen in Mering sollen bis Herbst fertig sein

Die Pallottiner haben nun von den Theresienschwestern die Verwaltung der Liegenschaften übertragen bekommen. Da die Schwestern eine Gemeinschaft bischöflichen Rechts sind, hat der Bischofs seine Zustimmung dazu erteilt. Somit werden die Pallottiner auch die Vermieter der Appartements sein. Der Umbau soll bis Herbst fertiggestellt sein.

Die „Theresienschwestern vom Katholischen Apostolat“ wurden 1928 von Pallottinerpater Josef Frank in Bruchsal gegründet. Am 21. November 1968 wurde das neuerbaute Mutterhaus in Mering und 1989 das angrenzende neuerbaute Alten- und Pflegeheim St. Theresia eingeweiht. Dieses Haus übergab die Gemeinschaft 2011 an die Caritas Augsburg. Die Schwestern waren früher als Gemeindehelferinnen, in Kindergärten und in Pallottiner-Niederlassungen tätig.

