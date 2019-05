vor 17 Min.

Im zweiten Anlauf will Florian Mayer Bürgermeister werden

CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer kandidiert noch einmal für das Bürgermeisteramt in Mering. Schon beim letzten Mal hätte es beinahe geklappt.

Florian Mayer fehlten 2014 nur 84 Stimmen. Die nächste Kommunalwahl möchte der 39-jährige CSU-Ortsvorsitzende gewinnen. In der Marktgemeinde soll sich dann einiges verändern.

Von Gönül Frey

Bei der Kommunalwahl 2014 unterlag der CSU-Ortsvorsitzende Florian Mayer in der Stichwahl nur knapp dem amtierenden Bürgermeister Hans-Dieter Kandler. Seitdem ist er als zweiter Bürgermeister bei allen wichtigen Ereignissen in der Marktgemeinde präsent. Dass die Meringer CSU noch einmal mit ihm als Spitzenkandidat ins Rennen geht, ist keine Überraschung. Die Konstellation ist dennoch eine andere, da Kandler nicht mehr antritt.

Die offizielle Nominierung Mayers steht zwar noch aus. Doch wie CSU-Fraktionssprecher und stellvertretender Vorsitzender im Ortsverband Georg Resch erklärt, dürfte das nur noch eine Formsache sein. Denn sowohl Gemeinderatsfraktion als auch der neu gewählte Ortsvorstand haben sich einstimmig für den Kandidaten ausgesprochen. Und auch eine Befragung der Mitglieder habe diesen bestätigt. Laut Resch fehle auch für die Gemeinderatsliste lediglich noch bei einzelnen Kandidaten die verbindliche Zusage. „Das Interesse war groß. Wir haben keine Schwierigkeiten unsere Liste voll zu kriegen“, freut sich der Fraktionssprecher.

Mayer: Der Tod der Mutter war der Anstoß

Mit dem 39-jährigen Mayer tritt ein für sein Alter schon sehr lange politisch aktiver Kandidat an. Für den Meringer hat das einen ganz persönlichen Hintergrund. „1998 ist meine Mutter gestorben. Das war für mich der Anstoß, mich politisch zu engagieren. Ich wollte etwas tun, auf das sie stolz gewesen wäre“, sagt er. Seitdem hat ihn die Kommunalpolitik nicht mehr los gelassen. Er wurde Mitglied der Jungen Union, in der er 20 Jahre – zeitweise auch als Vorsitzender – tätig war. Mittlerweile führt er schon seit langem als Vorsitzender die Geschicke des CSU-Ortsverbands – mit über 160 Mitgliedern der größte im ganzen Landkreis.

Seit 2008 ist Mayer Mitglied im Meringer Marktgemeinderat und im Kreistag. 2014 unterlag er knapp in der Stichwahl zum Bürgermeister: Es fehlten ihm nur 84 Stimmen. Danach übernahm er das Amt des Zweiten Bürgermeisters in Mering.

Kandidat will sich als Bürgermeister für die Meringer einsetzen

„Mir persönlich ist es wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich möchte mich für die Menschen einsetzen“, erklärt er seine Motivation, Bürgermeister zu werden. Deswegen werde für ihn die Unterstützung von Vereinen, Ehrenamt und Hilfsorganisationen immer ganz oben stehen.

Um dafür mehr Zeit zu haben, hofft Mayer die Wahl zu gewinnen. „Im Moment mache ich das ehrenamtlich neben meiner Vollzeittätigkeit in der Bank“, sagt er. Als hauptamtlicher Bürgermeister könnte er sich ganz und gar Mering widmen. Seine Erfahrung als Firmenkundenbetreuer bei einer Augsburger Genossenschaftsbank will er dabei mit einbringen. Er habe hier viel Umgang mit Firmen und Landwirten. „Wenn ich gewählt werde, will ich als erstes den Kontakt mit den Meringer Grundstückseigentümern suchen und hier ein gutes Verhältnis aufbauen - das wird nicht einfach, da mache ich mir keine Illusionen“, sagt der CSU-Kandidat.

Doch ein gutes Miteinander sei für ihn ein großes Ziel. Das bezieht Mayer auch auf den Meringer Marktgemeinderat, in dem in den vergangenen Jahren teilweise erbittert gestritten wurde. „Wenn ich gewählt werde, möchte ich andere Verhältnisse schaffen“, sagt der 39-Jährige. Er wolle jeden vernünftig mit einbinden und mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben. Dabei sei er auch für die Ideen anderer offen. Entsprechend wünscht sich Mayer auch mehr Bürgerbeteiligung und einen Unternehmerstammtisch.

CSU hat für Mering einige vorrangige Projekte

Davon abgesehen hat die CSU, wie Resch betont, nach der Wahl bedingt durch die Notwendigkeiten einige vorrangige Projekte. Zum einen müsse die Einnahmenseite durch das neue Gewerbegebiet verbessert werden. Außerdem müsse im Bereich der Kindergärten, Schulen und Horte der Bedarf gedeckt werden. Umzusetzen gilt es auch den beschlossenen Rathausneubau mit Marktplatzgestaltung. Mayer, der sich in den vergangenen Jahren besonders für die Verkehrsberuhigung im Zentrum stark gemacht hat, will hier unbedingt die Verkehrsplanung mitanpacken.

Privat bleibt dem umtriebigen Kommunalpolitiker oft nicht mehr viel Zeit. Doch seine Frau Olga, mit der Mayer seit 2013 verheiratet ist, unterstützt ihn – auch bei seiner Bürgermeisterkandidatur. Der 39-Jährige liebt außerdem die Berge und hat hier noch einige Ziele. Auf dem Kilimandscharo hat er schon die Meringer Flagge gehisst.

Merings zweiter Bürgermeister Florian Mayer rechts entrollt auf dem Gipfel des Kilimandscharo die Meringer Flagge. Bild: Franz Schwarzenberger

Und den Aconcagua – mit 6901 Metern der höchste Berg Amerikas – möchte er auch gerne einmal besteigen. Auf sein Hobby aber auch auf die Politik bezogen sagt er: „Ich will auf den Gipfel, weil ich den ganzen Weg sehen will, den Überblick über das große Ganze!“

Themen Folgen