21.08.2019

In Kissing wird das 100. Buch besprochen

Literarische Termine in der Bücherei

In der Kissinger Bücherei laufen schon die Vorbereitungen für zwei literarische Termine im Herbst.

Am Mittwoch, 25. September, heißt es wieder „Kissing liest“. Besprochen wird diesmal „Das Leben meiner Mutter“ von Oskar Maria Graf. Zu diesem Termin hat die Bücherei eine in Königsbrunn lebende Autorin eingeladen. Sie heißt Brigitte Diefenthaler und schrieb den Roman „Ins Dunkel geboren“. Diesen Roman, der dann im Februar als Nächstes besprochen wird, wird sie uns kurz vorstellen. Los geht es um 19.30 Uhr.

Am Montag, 4. November, wird im Literaturkreis der Bücherei Kissing ein Jubiläum gefeiert. Das 100. Buch wird besprochen. Zu diesem Anlass wird das allererste Buch noch einmal gelesen und an diesem Termin besprochen. Es handelt sich um den Titel „Winter in Maine“ von Gerard Donovan.

Außerdem ist eine Leserin der Bücherei in diesem Sommer zufällig in Maine und wird an diesem Abend davon erzählen. Beginn ist um 20 Uhr.

