In Ried wird am Samstag das Corona-Testzentrum eröffnet

In Mering gibt es bereits eine Corona-Teststation, nun wird auch eine in Ried eröffnet.

In Ried wird das Corona-Schnelltestzentrum in der Rathausturnhalle am Samstag eröffnet. Wie der Betrieb abläuft.

Von Philipp Schröders

Inzwischen gibt es im Landkreis mehrere Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. In Ried wird nun am Samstag, 10. April, auch eine Station eröffnet. Die Freiwillige Feuwehr Baindlkirch wird das Schnelltestzentrum betreiben. In Zukunft sollen aber auch die anderen Feuerwehren mitwirken. Die Gemeinde stellt dafür die Rathausturnhalle in der Sirchenrieder Straße 1 zur Verfügung. Wie Geschäftsleiter Andreas Sausenthaler erklärt, ist das Testzentrum barrierefrei zugänglich. Dazu wird der Eingang an der Hauptstraße gegenüber dem Supermarkt genutzt. In der Halle hat die Feuerwehr eine Registrierung und einen großen Wartebereich eingerichtet. Die Menschen werden hinter mobilen Stellwänden getestet. Rathausturnhalle in Ried wird zur Corona-Teststation Laut Sausenthaler bat sich die Turnhalle als Teststation an, weil sie zurzeit nicht genutzt wird. "Nur der Gemeinderat wird weiter hier tagen. Aber das lässt sich mit relativ wenig Aufwand bewerkstelligen", sagt er. Getestet wird mittwochs von 18 bis 21 Uhr und samstags von 15 bis 19 Uhr. Jeder muss eine FFP2-Maske tragen und seinen Personalausweis mitbringen. Kosten fallen für die Nutzer des Angebots keine an. Kinder werden ab sechs Jahren getestet. Die Termine werden online vergeben. Sauenthaler sagt: "Wir wollen so einen geordneten Ablauf gewährleisten und Warteschlangen vor der Halle vermeiden." Corona-Test: Senioren bekommen Hilfe bei Terminvergabe Senioren, die keinen Internetzugang haben, können sich aber an die Kümmerin Claudia Bordon-Vieler wenden. Sie hilft bei der Terminvergabe und ist unter der Telefonnummer 08233/78991-20 erreichbar. Nach Angaben der Feuerwehr gilt das Angebot nicht nur für die Rieder. Auch Bürger aus den umliegenden Gemeinden können das Testzentrum nutzen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Deutschland. Wer kommt, soll 20 Minuten einplanen. Sausenthaler erklärt, dass die Feuerwehr vor Ort das Ergebnis ausdrucken könne. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, es sich per E-Mail schicken zu lassen. Lesen Sie dazu auch: Straßen in Ried und Hörmannsberg bekommen LED-Beleuchtung

