Inklusion auf dem Friedberger Fußballplatz

Noch in diesem Jahr soll es ein U15-Team für Menschen mit und ohne Behinderung in Friedberg geben. Das Miteinander steht dabei im Vordergrund.

Von Christine Hornischer

In Friedberg soll eine Fußball-Inklusionsmannschaft gebildet werden. Das entschieden bei der aktuellen Sitzung des Inklusionsbeirats die sieben stimmberechtigten Mitglieder. Kreisspielleiterin Carola Haertel, deren erklärtes Ziel es ist, noch 2020 in Friedberg eine inklusive Fußballmannschaft an den Start zu bekommen, erklärte dem Gremium, warum sie sich dafür so starkmacht: „Hier geht es nicht ums Gewinnen, sondern rein um die Freude und den Spaß.“ So sei jeder willkommen, ob mit oder ohne Handicap, die Leistung sei nicht entscheidend. „Das Miteinander ist das A und O“, sagte die 53-jährige Mutter zweier Söhne. Und: „Fußball kennt keine Sprache.“

Regina Weichenberger vom Inklusionsbeirat wollte genau wissen, welche Vereine in Betracht kämen und wie das Ganze organisatorisch laufen solle. Bürgermeister Roland Eichmann antwortete, vorerst konzentriere man sich auf die U15, also Jugendliche unter 15 Jahren, aber ansonsten werde man erst mal schauen, wie das Ganze anlaufe und wo Spielmöglichkeiten seien. Weichenbergers Kollege Karl Geßler schlug vor, auch ein Erwachsenen-Fußballteam zu initiieren, unter dem Aspekt „Jeder ist vollwertig“. Carola Haertel war von dieser Idee sehr angetan.

Stadt Friedberg finanziert die Trainerausbildung

Roland Eichmann sagte auch gleich eine Finanzierung von etwaigen Sonderausbildungen der Trainer zu. Der Inklusionsbeirat entschied einstimmig, T-Shirts für eine zukünftige Fußball-Inklusionsmannschaft zu kaufen. Auch wurde eine Arbeitsgemeinschaft unter der Führung von Carola Haertel mit Josef Scheitle, Karl Geßler, Gertrud Gokorsch und Regina Weichenberger gebildet. Die weiteren Themen:

Beim Judikamarkt im vergangenen Jahr hatte der Inklusionsbeirat den Besuchern die Funktionsweisen und die Zusammenhänge der taktilen Streifen an Fußwegen und Straßenkreuzungen erklärt. Und so will der Friedberger Inklusionsbeirat auch in diesem Jahr dabei sein, denn am Sonntag, 29. März, von 10 bis 18 Uhr ist im Altstadtbereich eine Zweitauflage des Blumenfestes geplant.

Beim Friedberger Blumenfest ist der Inklusionsbeirat wieder dabei

In diesem Jahr werden sich einige Blumenhändler, die Oldtimer & Youngtimer-Freunde und der Inklusionsbeirat den Marienplatz teilen. Marion Brülls (Grüne) hat die Mobilitätstrainerin Silke Jörgl verpflichtet, die von 13 bis 16 Uhr Rundgänge mit Simulationsbrillen anbieten wird.

So soll jeder selbst erfahren, wie es sich anfühlt, ohne oder mit nur wenig Augenlicht den Langstock zu benutzen. Auch hat Brülls die Musikgruppe Rempac aus Ursberg organisiert, die mit ihrem Song „Ich will leben wie Du“ die Wünsche von sechs jungen Erwachsenen zum Thema Inklusion beschreibt.

Beim Tagesordnungspunkt „Inklusive Bushaltestellen“ stellte sich Moritz Ladwig, der neue Leiter des Tiefbauamts, den Mitgliedern und Gästen des Inklusionsbeirats vor. Er berichtete, dass im Rahmen des Programms „Bayern barrierefrei“ die Bushaltestellen in Friedberg barrierefrei oder zumindest barrierearm umgebaut werden (wir berichteten ausführlich). Die sechs Bushaltestellen, die bereits im vergangenen Jahr umgebaut worden waren, hatten 250.000 Euro gekostet. Da es aber im Markt Friedberg 120 Bushaltestellen gibt, werde das Vorhaben auf drei Millionen Euro kommen. In puncto einer staatlichen Förderung äußerte Ladwig, er sei „vorsichtig optimistisch“.

AVV schult seine Busfahrer

Wirtschaftsingenieur Gerd Schopp äußerte für den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) den Wunsch nach einer Sprachausgabe an den Haltestellen. Marion Brülls wollte wissen, ob denn die Busfahrer überhaupt beruflich geschult seien. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Aichach-Friedberg, Josef Koppold, verwies auf eine Ehrung des AVV im letzten Oktober. Da sei auch erwähnt worden, dass die Busfahrer immer wieder geschult werden. Das Projekt werde sich nach jetzigen Schätzungen auf 15 Jahre hinziehen, so Bürgermeister Roland Eichmann. Dies hänge von den Kapazitäten des Bauhofs ab.

