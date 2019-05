14:20 Uhr

Innenminister besucht geplantes Ankerzentrum in Mering

In Mering soll eine Außenstelle des Donauwörther Ankerzentrums an der Hörmannsberger Straße entstehen.

Innenminister Joachim Herrmann schaut sich die geplante Unterkunft in Mering an. Wofür sich der Landtagsabgeordnete Tomaschko dabei einsetzen will.

Auf Einladung des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko kommt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann am 31. Juli nach Mering, um die zukünftige Unterkunftsdependance zu besichtigen. Wie berichtet, will die Regierung von Schwaben voraussichtlich ab dem Sommer rund 150 Flüchtlinge – die Genehmigung gilt allerdings für bis zu 176 – aus dem Ankerzentrum Donauwörth in Mering unterbringen. Das Gebäude an der Hörmannsberger Straße 18 war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise angemietet und als Erstaufnahmeeinrichtung genehmigt worden.

Tomaschko fordert ein festes Datum für das Ende in Mering

„Ich freue mich, dass wir an diesem Tag die Möglichkeit haben, alle wichtigen Punkte direkt vor Ort persönlich mit dem Minister zu besprechen“, sagt Tomaschko. Der Abgeordnete möchte nochmals die Belastungssituation des Marktes Mering verdeutlichen und die maximale Belegungszahl in der Unterkunft ansprechen. Innenminister Herrmann hatte auf Forderung von Tomaschko zugesagt, dass in Mering als Zielgruppe Familien untergebracht werden.

Zudem wird der Landtagsabgeordnete beim Innenminister erneut für eine personelle Aufstockung der Polizeiinspektion Friedberg und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg werben. Auch das Ende der Dependance in Mering soll angesprochen werden. Tomaschko fordert hier ein festes Datum ein, ab dem die Unterbringung in Mering aufgelöst wird.

Lesen Sie dazu auch dieses Interview (Plus+): Ankerzentrum: Jetzt schon mehr Streifenwagen in Mering