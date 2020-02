vor 35 Min.

Isidorkapelle erinnert an den Patron der Bauern

Die Familie Strasser hat die Kapelle im Osten von Baindlkirch Ende der 1980er-Jahre neu errichtet und pflegt es weiterhin.

Von Gabriele Raab und Hubert Raab

Die Landwirtschaft im Landkreis steht heute vor großen Problemen. Wie die „Öko-Modellregion Paartal“ hinweist, werden nur 5,6 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen im Wittelsbacher Land biologisch bewirtschaftet. Der schwäbische Durchschnitt liegt bei 10,5 Prozent. Die Bauern der Vergangenheit waren zwar ökologische Erzeuger, aber ihre Probleme, Ängste und Nöte waren nicht geringer. Ohne mechanische und chemische Hilfsmittel waren sie hilflos den Naturgewalten ausgesetzt.

Vor allem in den Pfarrarchiven lesen wir gehäuft von Auftreten von Jahren mit schlechtem Wetter, wie zum Beispiel von den Hungerjahren 1770 bis 1772 und 1783. Das Jahr 1816 ging aufgrund seines schlimmen Wetters als das Jahr „Achtzehnhundertunderfroren“ in die Geschichte ein. Der Aichacher Aloys Gerhauser (1768-1832) berichtet in seinen Kalenderaufzeichnungen für dieses Jahr von „erschröcklichen Hagelwettern und ausserordentlichen Wassergüssen“ und von „fürchterlichen Donnerwettern“. Heute wissen wir, dass oft Vulkanausbrüche auf Island oder in Indonesien die Ursachen für Wetterkapriolen waren. Die Bauern früherer Zeiten konnten sich die Unwetter nicht erklären und suchten sich einen Fürsprecher für ihre Nöte, den heiligen Isidor.

Schon 1685 wurde in Baindlkirch eine Isidori-Bruderschaft gegründet

Um 1060 in Madrid geboren, arbeitete er als Zwölfjähriger als Knecht in der Landwirtschaft des Baron Ivan de Vargas. Wegen seines Gebetseifers erregte er das Missfallen seiner Mitknechte und sie verleumdeten ihn vor seinem Herrn. Als dieser den Anschuldigungen nachging, sah er Isidor im Gebet versunken, während zwei weiße Stiere, von einem Engel geführt, pflügten. Diese Szene ist auf einem Marterl westlich von Ecknach dargestellt, während auf einer Mauerplastik in Arnhofen bei Inchenhofen der Engel mit zwei schwarzen Rössern pflügt.

Am 12. März 1622 wurde Isidor von Papst Gregor XV. heiliggesprochen und zum Patron der Bauern ernannt. So ist er in der Isidorkapelle bei Baindlkirch als Kopie der alten Figur aus der früheren Kapelle im Bauerngewand des 18. Jahrhunderts, fein vergoldet und in betender Haltung mit einem Rosenkranz, dargestellt. Schon 1685 war in Baindlkirch eine „Isidori-Bruderschaft“ gegründet worden, eine Gebetsgemeinschaft, um Segen für die Landwirtschaft zu erbitten.

Blitzeinschläge beschädigten die alte Kapelle

Im Osten von Baindlkirch am Waldrand stand bereits in früheren Jahrhunderten eine Isidorkapelle. Im Laufe der Zeit zerfiel sie. Blitzeinschläge beschädigten sie. So wurde sie im Rahmen der Flurbereinigung in den 1960er-Jahren des 20. Jahrhunderts völlig abgerissen.

Im Jahr 1987 haben Michael und Anni Strasser eine neue Isidorkapelle am Waldrand im Osten von Baindlkirch gebaut. Der Heilige ist als Kopie der alten Figur aus der früheren Kapelle im Bauerngewand des 18. Jahrhunderts, fein vergoldet und in betender Haltung mit einem Rosenkranz, dargestellt. Bild: Hubert Raab

Im Jahr 1987 begannen Michael und Anni Strasser mit dem Bau einer neuen Isidorkapelle am Waldrand. Nach einem Jahr Bauzeit wurde am Sonntag, den 14. August 1988 die Kapelle mit einem Kirchenzug von der Pfarrkirche St. Martin zur Isidorkapelle und einem Feldgottesdienst von Pfarrer Xaver Wölfle feierlich geweiht. Ein „schmuckes Kirchlein am Waldrand“ war entstanden.

Seit dieser Zeit wird die Isidorkapelle von der Familie Strasser erhalten und gepflegt. Der Blumenschmuck ist zu jeder Jahreszeit wunderschön und der Beachtung wert.

Am Montag in der Kreuzwoche führt die Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch-Mittelstetten-Ried ihren Bittgang zur Isidorkapelle und das Bittamt in der Pfarrkirche St. Martin in Baindlkirch durch.

