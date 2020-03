25.03.2020

Jugendliche helfen Senioren

Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise

Die Aktion „Jugendliche helfen Senioren“ wird noch aktiver gelebt und auf Nachbarschaftshilfe ausgeweitet, teilt die Gemeinde Merching mit. Alle Menschen würden unter den Einschränkungen, die es aufgrund des Coronavirus gibt, leiden. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen seien besonders stark gefährdet. Sie sollten am besten zu Hause bleiben und soziale Kontakte komplett meiden – aber wie sollen sie dann für den täglichen Bedarf einkaufen, mit dem Hund spazieren gehen oder Briefe zur Post bringen? In Absprache mit der Gemeinde Merching haben sich die beiden Jugendbeauftragten Bernd Waitzmann und Monika Scheibenbogen daher Folgendes überlegt: „Was können wir für unseren Ort und unsere Mitbürger tun?“ Ziel ist es, die Personen, welche Hilfe benötigen und gerne helfen möchten, zusammenzubringen. Diese „Nachbarschaftshilfe“ darf auch gerne von Erwachsenen unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung.

Wer helfen möchte oder Hilfe benötigt, kann sich unter der Telefonnummer 0157/30162857 melden. (AZ)

