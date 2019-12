09:25 Uhr

Junge Frau muss in Friedberg niesen und stößt mit Lkw zusammen

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Donnerstagabend bei Friedberg.

Ein Niesen hat in Friedberg offenbar einen Unfall verursacht: Eine 24-Jährige war kurz unachtsam und krachte in einen Lkw.

Ein kurzes Niesen hat in Friedberg offenbar zu einem Unfall geführt. Am Mittwoch gegen 8 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Meringer Straße in nördlicher Richtung. Vor ihr befand sich ein 41-Jähriger mit seinem Lkw. Die 24-Jährige musste nach ihren Angaben niesen und passte deshalb einen Moment nicht auf. Sie fuhr wohl deshalb auf den Lkw auf.

Die junge Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug waren keine Schäden feststellbar. (tril)

Themen folgen