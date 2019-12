09:11 Uhr

Junge Frau ohne Führerschein fährt in Mering mit dem Auto

Ohne Führerschein war jetzt eine junge Frau in Mering unterwegs.

Die Fahrt einer 25-Jährigen durch Mering endete an Sonntagabend abrupt. Der Grund: Sie besitzt gar keinen Führerschein.

In Mering haben Polizisten die Fahrt einer 25-Jährigen beendet. Am Sonntag gegen 23.15 Uhr führte eine Streife in der Lechstraße bei ihr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau keine Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (tril)