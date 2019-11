13:28 Uhr

Karitativer Christkindlmarkt Friedberg 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm

Am Donnerstag startet der karitative Christkindlmarkt in Friedberg. Start, Termine, Öffnungszeiten: Alles Wichtige im Überblick.

Von Ute Krogull

Vor 46 Jahren hatte Fritz Krug die Idee, einen „Christkindlmarkt für arme Menschen in der Welt“ ins Leben zu rufen. Sofort machten viele Friedberger mit. Und so manche Gruppen, die damals dabei waren, verkaufen seitdem jedes Jahr vier Tage lang liebevoll handgefertigte Waren oder Speisen und Getränke beim karitativen Christkindlmarkt Friedberg.. Über eine Million Euro kamen im Laufe der Zeit zusammen, welche auch heuer wieder an die Indien-Mission der Pallottiner und nach Ndanda in Tansania fließen. Was aber ist dieses Jahr neu?

Unter anderem können Kinder eine Runde auf einem Islandpferd reiten. Sebastian Frisch von der Lechleite macht mit dieser „tierischen“ Spendenaktion das erste Mal bei dem karitativen Markt mit, worüber sich die Organisatoren Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler sehr freuen. Auch das Essensangebot wurde ein wenig erweitert.

Programm beim karitativen Christkindlmarkt in Friedberg

Der SPD-Ortsverein eröffnet einen Currywurst-Stand. In der kreativen Bude „Liebenswertes Friedberg“ wird dieses Jahr ein

Postkarten-Set mit Friedberg-Motiven verkauft, die Leser der Friedberger Allgemeinen fotografiert haben. Eine kleine Neuerung kann auch die bei Kindern sehr beliebte Weihnachtsbäckerei vorweisen: Hier werden erstmals auch Lebkuchen gebacken. Feste Bestandteile sind mittlerweile der Christbaumverkauf sowie der Flohmarkt und der Büchermarkt im Pfarrzentrum.

Termine beim karitativen Christkindlmarkt in Friedberg

Insgesamt sind 20 Gruppen, Organisationen und Schulen mit von der Partie. „Das Schöne ist immer das Miteinander“, freuen sich die Organisatoren. Eröffnungsfeier mit dem Grundschulchor ist am Donnerstag um 18 Uhr, am Freitag um 16.30 Uhr spielt das Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Friedberg, am Samstag um 17.30 Uhr tritt Hans Trinkl mit seinen Bläsern auf, am Sonntag um 17.30 Uhr die Bläsergruppe Derching.

Öffnungszeiten des karitativen Christkindlmarkts 2019

Donnerstag und Freitag, 16 bis 20 Uhr



Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Termine Friedberger Advent 2019

Der Friedberger Advent läuft dann vom 3. bis 23. Dezember.



Die Nacht der Sterne ist am 6. Dezember.



Die Lange Nacht ist am 13. Dezember.



