Keine Wohnungen in der Sparkasse von Dasing

Um die Nutzung des Sparkassengebäudes an der Unterzeller Straße gibt es Streit zwischen dem neuen Hauseigentümer und der Gemeinde.

Gemeinde Dasing und der Eigentümer des Hauses streiten sich um die Anzahl der nötigen Stellplätze. Jetzt soll das Landratsamt entscheiden.

Von Tiom Trilges

Ein Unternehmer darf vorerst keine Wohnungen für seine Mitarbeiter im Dasinger Sparkassen-Gebäude schaffen. Grund für die Zurückweisung seines Antrags durch den Bauausschuss der Gemeinde ist ein Streit um die vorgeschriebene Menge an Stellplätzen. Nach den mittlerweile geltenden Vorschriften müssen 28 Stellplätze an dem Gebäude in der Unterzeller Straße zur Verfügung stehen, derzeit sind es aber nur 18.

Eigentümer pocht auf Bestandsschutz

Der Unternehmer wäre bei einem Umbau für die Schaffung der zusätzlichen Stellplätze verantwortlich. Er beruft sich allerdings auf den Bestandsschutz und meint, dass weiterhin alte Regelungen gelten, nach denen die bestehenden 18 Stellplätze ausreichen. „Vermutlich wird das Landratsamt seine Einschätzung abgeben und den Fall dann an die Gemeinde zurückgeben“, sagt Bürgermeister Erich Nagl.

Einem Abriss der derzeitigen Stellplätze und deren Neubau steht der Dasinger Bauausschuss mehrheitlich kritisch gegenüber. Sollte es noch zu einer Lösung kommen, sind am Sparkassen-Gebäude wohl ohnehin umfassende Baumaßnahmen nötig. „Dann müsste unter anderem eine Treppe her und ein zweiter Rettungsweg. Auch weitere Verordnungen zum Brandschutz könnten greifen und für Mehraufwand sorgen“, so Nagl.

Die Sparkassenfiliale bleibt in Dasing

Konkret will der Unternehmer die bisher nur teilweise ausgebauten Räume im ersten Geschoss und im Dachgeschoss für seine Angestellten umgestalten. Im Erdgeschoss bleibt in jedem Fall die Sparkassen-Filiale.

