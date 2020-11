26.11.2020

Kellerei Kunzmann verkauft weniger Glühwein, macht aber mehr Umsatz

Glühwein und Weihnachtsmärkte sind ein klassischer Doppelpack in der Adventszeit.

Plus Keine Weihnachtsmärkte, (fast) kein Glühwein: Die Dasinger Kellerei Kunzmann verkauft 600.000 Liter weniger. Und trotzdem ist sie ein Gewinner der Krise.

Von Michael Postl

Wirtschaftlich gesehen sei er einer der Gewinner der Krise, sagt Jürgen Kunzmann. Der Unternehmer stellt in seiner Dasinger Kellerei neben Mineralwasser auch Fruchtsäfte her - Waren also, die während des gesamten Jahres konsumiert werden. Anders ist das beim Glühwein. Denn diesen gibt es lediglich zur Weihnachtszeit; er beliefert damit Super- und Weihnachtsmärkte. Letztere fallen in diesem Jahr jedoch aus. "Uns fehlen etwa 600.000 Liter Glühwein", sagt Kunzmann.

"Natürlich trifft das das Unternehmen", erklärt der Unternehmer, den die Situation auch persönlich belastet. Denn der Aichacher ist seit 38 Jahren in der Firma, die sein Großvater Rudolf Kunzmann Anfang der 1950er-Jahre als Weingroßhandel gründete.

Brauereien machen 60 bis 80 Prozent der Kunden aus. Sie mussten in diesem Jahr einen Umsatzeinbruch hinnehmen. Dieser war jedoch etwas kleiner als jener in der Gastronomie, die von Kunzmann nicht beliefert wird. Auch dieser Umstand trug laut dem Firmeninhaber dazu bei, dass der Rückgang für ihn moderat ausfiel. Kompensieren konnte er die Verluste insbesondere durch seine anderen Standbeine, das Mineralwasser und die Fruchtsäfte, die er vor allem an Supermärkte und Getränkemärkte verkauft.

Die Firma Kunzmann in Dasing hat trottz Corona einen stabilen Umsatz. Bild: Michael Postl

Dasinger Getränkehersteller Kunzmann lässt Senioren Glühwein zukommen

Dass er viele Investitionen wegen der Wirtschaftskrise hinten angestellt hat, sei nicht das Schlimmste. Denn " Weihnachten ist eine hochemotionale Zeit". Eine Zeit, während der auch für den Unternehmer und Familienmensch das Gesellige wegbricht. "Wir haben immer mit der gesamten Familie Weihnachten gefeiert", sagt er - heuer verzichte man darauf aus Angst vor dem Virus.

Doch im Unternehmen gibt es viel zu tun. Auch wenn die Weihnachtsmärkte ausfallen, füllt Kunzmann Glühwein in Flaschen ab. 300 davon ließ er den Dasinger Senioren zukommen, zum Martinstag spendete er Kinderpunsch. Auch ehrenamtlich Engagierte, zum Beispiel die Feuerwehr in Dasing, erhalten flüssige Spenden.

Insgesamt hatte Kunzmann mit einer Nachfrage für etwa drei Millionen Flaschen Glühwein in diesem Jahr gerechnet, am Ende wurden es sogar 500.000 mehr. Zum Vergleich: In Zeiten vor der Pandemie waren es um die fünf Millionen Flaschen.

Die Firma Kunzmann in Dasing hat trotz Corona einen stabilen Umsatz. Bild: Michael Postl

Um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten, musste Kunzmann bei Investitionen umdenken. "Wir haben viele Dinge hinten angestellt, um die Verluste zu kompensieren", sagt der Unternehmer. Ein Beispiel: Bereits im Frühjahr hatte Kunzmann eine Abfüllanlage für Glühwein geordert, die Bestellung allerdings wieder stornieren müssen. "Daran hängt auch die Arbeit von saisonalen Kräften, die ich nun wieder nach Hause schicken musste", erklärt er. "Deren Wehklagen geht einem schon nahe."

Die Firma Kunzmann in Dasing hat trotz Corona einen stabilen Umsatz. Hier stapeln sich die Glühweinflaschen. Bild: Michael Postl

Was Kunzmann gegen Corona im Unternehmen unternimmt

Um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, hat er bereits im Frühjahr die notwendigen Vorkehrungen getroffen. "Im März haben wir mit etwa zehn Prozent höheren Zahlen für die Supermärkte geplant", sagt Kunzmann. Denn bereits damals sei absehbar gewesen, dass die Weihnachtsmärkte keinen Gewinn abwerfen würden.

"Das hat unseren fehlenden Umsatz kompensiert, teilweise sogar überkompensiert", erklärt der Inhaber, der deshalb in seiner Bilanz einen Gewinn verzeichnen konnte. Gleichzeitig gab es aber Investionsmaßnahmen aufgrund der Pandemie: So hat Kunzmann ein neues Bürokonzept eingeführt, das ihn nach eigener Aussage einen sechsstelligen Betrag kostete: Um in das Gebäude zu gelangen, müssen die etwa 60 Mitarbeiter eine Schleuse mit Wärmebildkamera passieren, um sie auf erhöhte Körpertemperatur und das Tragen einer Maske prüfen zu können. Außerdem sind die Arbeitsplätze nun räumlich stärker getrennt. Bislang gab es noch keinen Corona-Fall. "Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Kunzmann.

Um den Glühwein trotz der ausgefallenen Weihnachtsmärkte an den Mann zu bringen, hat der Unternehmer zudem sein Sortiment erweitert. Dazu gehören der Bio Glüh Rosé, der Altbayerische Kirsch-Glühwein und das Bio-Glühsternchen, ein Kinderpunsch.

