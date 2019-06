vor 1 Min.

Kinderfeuerwehr für Friedberg

„Wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann werden.“ Warum so lange warten? Friedberg bekommt nun eine Kinderfeuerwehr.

Für das Projekt einer Kinderfeuerwehr wollen die 13 Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet Friedberg zusammenarbeiten. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

Ried hat etwas, das das zehnmal so große Friedberg nicht hat: eine Kinderfeuerwehr. Doch das soll sich ändern. Der zuständige Stadtratsausschuss stimmte am Donnerstag dem Antrag zu, ein solches Projekt zu unterstützen.

Das Besondere: Die Freiwillige Feuerwehr Friedberg, vertreten durch den federführenden Kommandanten Michael Geiger, hatte den Antrag im Auftrag aller 13 Freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebiets eingereicht. Das wussten die Stadträte zu würdigen.

Alle Friedberger Feuerwehren arbeiten zusammen

So sagte Peter Feile (SPD): „Das Neue ist nicht das Projekt, sondern das Konzept, dass alle Feuerwehren zusammenarbeiten.“ Feile deutete sogar an, dies könnte der Anfang weiterer Kooperationen sein ... Dahinter steht aber im Moment einfach der Gedanke, dass es gerade den kleineren Wehren in den Ortsteilen kaum gelingen dürfte, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen – allen zusammen aber schon. Dafür gibt es jährlich 5000 Euro Sachkostenzuschuss von der Stadt.

Sinn einer Kinderfeuerwehr ist eine möglichst frühe und langfristige Gewinnung von Nachwuchskräften, um auch künftig das Ehrenamt und die Einsatzfähigkeit der aktiven Mannschaften zu stärken. Dabei hat sich 2017 etwas geändert: Während es zuvor nur möglich war, für Jugendliche ab zwölf Jahren eine Jugendfeuerwehr anzubieten, ist es nun auch möglich, Gruppen für Kinder ab sechs Jahren zu bilden.

So läuft es bei der Kinderfeuerwehr in Ried

In Ried, wo sich bereits für die erste Veranstaltung fast 20 Mädchen und Buben angemeldet haben, wird den Kindern nun in zwei nach Alter aufgeteilten Gruppen spielerisch das Wissen vermittelt, das Feuerwehrleute brauchen. „Eine gute Geschichte“, lobte auch Manfred Losinger (CSU).

Hier lesen Sie, wie eine Kinderfeuerwehr funktioniert: Kinderfeuerwehr: Einsteigen zum Löschen, bitte!

Themen Folgen