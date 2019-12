vor 21 Min.

Kipferlmarkt beschert drei Familien Freude

Plus Peter und Clara Löw vom Schloss Hofhegnenberg laden Bedürftige zum Weihnachtseinkauf ein.

Von Brigitte Glas

Der diesjährige Hofer Kipferlmarkt am vergangenen Wochenende war ein Riesenerfolg. An zwei Tagen drängten sich Hunderte von Besuchern im Schlosshof von Hofhegnenberg. Alle Einnahmen gingen an wohltätige Zwecke.

Vor dem Stand des Schlossherren Peter Löw und seiner Frau Clara bildeten sich lange Schlangen, denn alle wussten schon aus früheren Jahren, dass die Getränke dort von bester Qualität sind. Der selbst gemachte Glühwein und Eierlikör und das zusätzlich angebotene Olivenöl fanden so reißenden Absatz, dass es am Ende nicht einmal für alle reichte. Einmal Einkaufswagen voll im Kissinger V-Markt Entsprechend hoch war auch der Erlös. 4600 Euro, etwa 50 Prozent mehr als in früheren Jahren, ist heuer zusammengekommen. Mit einem Teil des Geldes ist der Schlossherr nun mit bedürftigen Familien aus der Umgebung zum Einkaufen gegangen. Den Kontakt hatte über Ingrid Engstle von der Meringer Tafel hergestellt. Im Kissinger V-Markt, wo es von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Elektrogeräten alles gibt, durften die Familien einmal nach Herzenslust für ihren Weihnachtseinkauf auswählen. 2600 Euro durften sie zusammen dafür ausgeben. Die restlichen 2000 Euro hält Löw für denselben Zweck noch zurück. Aus Datenschutzgründen konnten auf die Schnelle nur drei Familien ausfindig gemacht werden. Clara und Peter Löw, im Bild mit ihrer einjährigen Tochter, unterstützen mit dem Erlös ihrer Stände vom Kipferlmarkt gezielt bedürftige Familien mit Kindern. Bild: Gönül Frey Die Schlossherren Peter und Clara Löw gehen immer persönlich mit Einigen schossen gleich die Tränen in die Augen, als sie den Betrag hörten, der neben dringend nötigen Anschaffungen auch für die Erfüllung des ein oder anderen lang gehegten Kinderwunsches reiche. Löw, seine Frau und Schlossverwalter Hans-Peter Scholz begleiteten den Einkauf wie schon in den Vorjahren auch dieses Mal. Die Familien wählten aus und Löw bezahlte. Zum einen geht es ihm um den persönlichen Kontakt, zum anderen hat der Jurist eine Gesetzeslücke entdeckt. Würde er den Familien das Geld geben, würde es auf die Hartz-IV-Leistungen angerechnet. So geht der Spender mit, bezahlt und schenkt die Ware danach den Leuten. Endlich mal genug Geld für richtige Weihnachtsgeschenke Die Einkaufswagen waren am Ende gut bepackt. Alle drei Familien hatten die Zutaten für ein opulentes Weihnachtsessen ausgewählt. Dazu standen warme Schuhe ganz oben auf den Einkaufslisten. Die insgesamt zehn Kinder in den drei Familien wurden reichlich bedacht. „Endlich kann ich mir für meine Kleinen mal tolle Weihnachtsgeschenke leisten“, sagte die Mutter von fünf Kindern zwischen zwölf Wochen und elf Jahren. Alles das ist nicht selbstverständlich, wenn das Geld mehr als knapp ist. Zum Schluss lag alles Gewünschte in den Einkaufswagen. Weihnachten kann kommen. Alle Familien bedankten sich mehrfach bei Löw und damit bei allen Besuchern des Hofer Kipferlmarktes. Lesen Sie dazu auch den Artikel: Das ist das Erfolgsrezept des Hofer Kipferlmarktes und Die Schlossherren von Hofhegnenberg laden zum 20. Kipferlmarkt

