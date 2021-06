24-Stunden-Einsatz für Feuerwehr bei Brand im Krematorium

Plus Ein Schwelbrand ist Mittwochmorgen im Krematorium in Kissing ausgebrochen. Warum die Feuerwehr deshalb über 24 Stunden im Einsatz ist.

Im Grunde war es nur ein Schwelbrand. Dennoch waren die Feuerwehren mehr als 24 Stunden im Einsatz, um sicher- zugehen, dass die Glut im Krematorium in Kissing endgültig gelöscht war.