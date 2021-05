Kissing

Amazon möchte in Kissing einen Standort errichten

Plus Der Versandriese Amazon hat Interesse an einem Standort auf dem ehemaligen O&K-Gelände in Kissing. Was geplant ist und wie der Bauausschuss dazu steht.

Von Philipp Schröders

Seit vielen Jahren liegt ein Großteil des O&K-Geländes in Kissing brach. Wer die B2 entlangfährt, kommt zwangsläufig an dem rund zehn Hektar großen Betriebsgelände vorbei. Große Flächen links und rechts der Kissinger Betonstahlbiegerei sind aber inzwischen von Investoren erworben worden, die dort Pläne verfolgen. Nun ist bekannt geworden, dass der Versandriese Amazon gerne auf einem Grundstück nördlich der Grünzweigstraße einen Standort errichten möchte.

