Bau der Kita in Kissing sorgt für Aufsehen

Die neue Kita in Kissing wird in Rekordzeit errichtet. Das sehen manche auch kritisch. Den Kindern und Eltern ist zu wünschen, das alles gut geht.

In Kissing wird zurzeit die neue Kindertagesstätte in der Nähe der Paartalhalle in Rekordzeit errichtet. Im Gemeinderat scheinen alle Fraktionen von dem Projekt überzeugt zu sein. Alle Beschlüsse sind bisher einstimmig gefallen. Teilweise herrscht in anderen Kommunen Interesse an dem Projekt, schließlich haben viele das Problem, dass sie schnell Kindergartenplätze bereitstellen müssen. Es gibt aber auch Kritik an der Bauweise mit den Fertigmodulen.

Ob es im Hinblick auf die Haltbarkeit und die Qualität des Gebäudes Unterschiede zum konventionellen Bau gibt, ist für einen Laien nur schwer einschätzbar. Diese Frage wird sich wohl erst in ein paar Jahrzehnten beantwortet lassen - wenn überhaupt. Bei einer anderen Kindertagesstätte in Kissing, die konventionell errichtet wurde, musste nach 20 Jahren bereits das Dach komplett erneuert werden. Probleme kann es also auch bei dieser Bauart geben.

Der Planer Sevket Dalyanoglu arbeitet jedenfalls akribisch daran, die Vorgaben seines Auftraggebers, also der Gemeinde Kissing, genau zu erfüllen, im Budget zu bleiben und den sportlichen Zeitplan einzuhalten. Im Gemeinderat und den Ausschüssen stellt er anhand von Tabellen jede Kostenänderung genau vor und erklärt bis ins Detail, aber verständlich, wie auf der Baustelle vorgegangen wird. Es bleibt den Eltern und Kindern zu wünschen, dass die Kita rechtzeitig fertig wird, wofür zurzeit alles spricht, und dass die Gemeinde das Gebäude viele Jahrzehnte nutzen kann.

