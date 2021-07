Beim schnellen Internet hakt es in Kissing im Hinblick auf die Förderung

Plus In Kissing sollen flächendeckend Glasfaserleitungen verlegt werden. Die Gemeinde hat dazu die Fördermöglichkeiten untersuchen lassen. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Die Gemeinde Kissing möchte den Breitbandausbau für schnelles Internet vorantreiben. Deshalb hat sie mithilfe der Firma Corwese ein Markterkundungsverfahren umgesetzt. Das ist Voraussetzung, um Fördergelder zu bekommen. In der vergangenen Sitzung sind die Ergebnisse vorgestellt worden. In den Augen des Bürgermeisters Reinhard Gürtner waren die Zahlen aber "ernüchternd".