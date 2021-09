Kissing

vor 26 Min.

Die Corona-Maßnahmen trieben Alexander Denner aus Kissing in die Politik

Plus Alexander Denner aus Kissing will für Die Basis in den Bundestag einziehen. Er kritisiert das Vorgehen der Regierung in der Pandemie und plädiert für mehr Teilhabe.

Von Philipp Schröders

Der Weitmannsee in Kissing ist ein beliebtes Ausflugsziel - weit über die Grenzen des Landkreises Aichach-Friedberg hinaus. Der Nordteil ist auf Naherholung ausgerichtet. Im Süden gibt es eine große naturbelassene Fläche. Auch Alexander Denner steuert den See gerne an. "Egal, wie viele Leute hier sind. Man findet immer ein Plätzchen, um runterzukommen und sich zu entspannen", sagt er. Der 39-Jährige hat zurzeit neben seinem Beruf viele Termine. Er wirbt für seine Partei Die Basis und auch für sich selbst. Sein Ziel: der Einzug in den Bundestag.

