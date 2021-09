Kissing

05:58 Uhr

Die Kissinger Heide ist für den BUND eine Herzensangelegenheit

Plus Die BUND-Ortsgruppe in Kissing pflegt das Naturschutzgebiet seit vielen Jahren. Wie die Mitglieder die aktuellen Pläne für die Osttangente bewerten.

Von Philipp Schröders

Aktuell wird wieder viel über die Osttangente diskutiert. Dabei werden als Schlagworte oft zwei sensible Naturbereiche in Kissing genannt: die Bahngruben und die Kissinger Heide. Beide liegen in der Nähe der Bahnlinie zwischen Augsburg und München. Zeitweise sah die Planung vor, eine mehrspurige Umgehungsstraße durch diesen Bereich zu führen. Das ist vom Tisch. Die Naturschützer in der Gemeinde, die sich seit vielen Jahren um die Kissinger Heide kümmern, sehen die Pläne dennoch kritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen